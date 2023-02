Rome : ouverture du 12ème colloque du CIEL

Le 12ème colloque du Centre international d’études liturgiques (CIEL) s’est ouvert ce matin près de la basilique Saint-Pierre. Il a débuté par une intervention du Professeur Rubén Peretó Rivas. Le père Roberto Spataro, professeur de langue et de littérature grecques chez les salésiens à Rome, a prononcé son intervention en latin sur l’enseignement des Pères de l’Église sur l’autel, non sans humour et en soulignant que les Pères ont utilisé le terme « ara » – et non celui d’ « ara » – pour bien affirmer que « le culte chrétien était spécifique et qu’on ne pouvait pas l’assimiler aux autres cultes, pour la raison que les choses sacrées auxquelles s’adonnent les chrétiens doivent être préservées et protégées de toute forme de syncrétisme ». Le cardinal Sarah a honoré le colloque de sa présence. Le cardinal Burke est même passé pour discuter avec les participants après avoir prononcé une brève allocution. D’autres conférences sont prévues et traitent notamment de la question de l’orientation de l’autel.