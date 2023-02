Retour de Mgr Berthet à Saint-Dié

Retour de Mgr Didier BERTHET et fin de mission pour Mgr Denis JACHIET comme administrateur apostolique du diocèse de Saint-Dié :

Le 5 septembre 2022, Mgr Denis JACHIET, évêque de Belfort-Montbéliard acceptait la nomination d’administrateur apostolique du diocèse de Saint-Dié, le temps nécessaire pour Mgr Didier BERTHET, évêque de Saint-Dié, de suivre les soins que demandait son état de santé. À partir du dimanche 26 février 2023, premier dimanche de carême, Mgr Didier BERTHET reprendra le gouvernement pastoral du diocèse de Saint-Dié où il présidera l’appel décisif des catéchumènes vosgiens à l’abbatiale de Remiremont.

Mgr Didier BERTHET s’associe à tous les fidèles du diocèse de Saint-Dié pour remercier chaleureusement et fraternellement Mgr Denis JACHIET de sa mission dans les Vosges, en lui souhaitant une belle continuation dans sa charge d’évêque de Belfort-Montbéliard.

Le diocèse de Saint-Dié est heureux de retrouver son évêque pour qui s’ouvre une nouvelle étape dans son ministère pastoral et dans sa lutte contre la maladie.

Message de Mgr Didier Berthet, à tous les fidèles du diocèse de SAINT-DIÉ :

Chers frères et sœurs,

Après ces longs mois de retrait qui m’ont permis de mieux combattre la maladie, il me semble que le temps est venu de nous retrouver. Grâce à la sollicitude de l’Église, j’ai pu mieux m’adapter aux nouveaux traitements qui me sont nécessaires ; j’ai aussi pris le temps de renouer avec bien des personnes qui m’ont été proches dans les différentes étapes de ma vie et de mon ministère.

Dans l’Esprit-Saint, j’éprouve maintenant le désir de rejoindre notre diocèse pour y poursuivre ma vie et mon ministère, comme la Providence de Dieu m’accordera de le faire. Je viens à vous dans la joie et la confiance. Pendant cette période d’absence physique, nous sommes restés en grande communion, et je suis convaincu que notre alliance s’est approfondie dans l’amour et la fidélité. Je reste très touché des multiples marques d’affection fidèle que j’ai reçues de votre part. Je rends grâce également pour tous ceux qui ont continué fidèlement à servir la vie chrétienne dans notre diocèse : prêtres, diacres, femmes et hommes consacrés, laïcs engagés dans toutes formes de missions. Merci aussi de tout cœur pour la prière fidèle de nos communautés chrétiennes des Vosges : je sais qu’elle m’a porté tout au long de ce chemin de souffrance et de grâce.

Je reprendrai officiellement le gouvernement pastoral du Diocèse de SAINT-DIÉ le 26 février, premier dimanche de Carême. Ce jour-là, j’aurai la joie de célébrer à REMIREMONT l’appel décisif de nos catéchumènes.

En votre nom à tous je tiens à remercier de tout cœur Mgr Denis JACHIET, évêque voisin de BELFORT-MONTBÉLIARD, dont la mission d’administrateur apostolique prendra fin le même jour. En vrai pasteur, Il a aimé notre Église particulière et l’a fidèlement accompagnée pendant ces six derniers mois. Sa disponibilité a été un signe fort de la fraternité qui habite le corps épiscopal. Des liens amicaux se sont aussi tissés entre nos deux diocèses.

Chers frères et sœurs, c’est aussi dans la fragilité que je vous rejoins maintenant. La maladie qui m’affecte reste grave et active, et il me faut poursuivre des traitements contraignants. Des moments de fatigue et d’indisponibilité se présenteront nécessairement ; ils exigeront d’être réaliste et d’accepter certains renoncements dans ma possibilité d’être présent aux uns et aux autres. Nous saurons porter ensemble ces nouvelles contraintes.

Dans sa fragilité même, mon ministère parmi vous est radicalement confié à la grâce de Dieu et à votre soutien fidèle : avec vous je veux croire qu’il en sera d’autant plus fécond.