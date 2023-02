[Carême 40] Le Carême c’est maintenant

Le parcours de Carême proposé par la Fraternité Saint Vincent Ferrier commence aujourd’hui mercredi des Cendres.

En voici le programme

# DU MERCREDI DES CENDRES AU 1er DIMANCHE DE CARÊME

Un carême avec Notre-Dame de Fatima

Avec le Père Antoine, découvrez pourquoi la Vierge Marie est venue à Fatima et quel est son principal message pour nous tous.

.

# SEMAINE 1 DU CARÊME

« Aimez la sainte Vierge et faites-la aimer ! » (Padre Pio)

Le Père Albert vous expliquera les fondements bibliques de la dévotion à Marie, et avec le Père Jourdain vous apprendrez pourquoi et comment prier le Rosaire tant recommandé par Notre-Dame à Fatima.

.

# SEMAINE 2 DU CARÊME

Anges et démons

À partir des apparitions de l’ange à Fatima, le Père Joseph exposera l’importance pour notre vie chrétienne de ces messagers du Ciel, et le Père Henri nous fera connaître leurs adversaires, les démons.

.

# SEMAINE 3 DU CARÊME

Jacinthe, François et Lucie – Leurs vies et leurs vertus

Les Frères André et François s’inspireront de l’exemple des pastoureaux pour vous parler des vertus théologales et morales, fondements de notre vie chrétienne.

.

# 4 SEMAINE 4 DU CARÊME

« Très Sainte Trinité, je vous offre le Corps, le Sang, l’Âme et la Divinité de Notre-Seigneur… »

Pendant la quatrième semaine, le Père Augustin vous parlera de l’importance des sacrements dans le message de Fatima et dans notre vie chrétienne.

.

# SEMAINE DE LA PASSION

« Par les mérites infinis de son Cœur Sacré et du Cœur Immaculé de Marie »

Durant la semaine de la Passion, le Frère Simon et le Frère Thomas vous expliqueront pourquoi “tout est grâce” et vous enseigneront les voies de l’oraison.

.

# SEMAINE SAINTE