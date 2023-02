Conférences de Carême à Saint-Nicolas du Chardonnet (Paris)

La Paroisse Saint-Nicolas du Chardonnet propose des conférences de Carême précédées des Vêpres à 16h30 :

CONFÉRENCES DE CARÊME 2023

Par Monsieur l’abbé Xavier BEAUVAIS

LA GUERRE AU PÉCHÉ

Dimanche 26 février à 17h à 18h (1er dimanche de Carême)

Avant toutes choses, il faut considérer la fin

Dimanche 5 mars à 17h à 18h (2e dimanche de Carême)

La place du péché dans la conscience

et la diversité des péchés

Dimanche 12 mars à 17h à 18h (3e dimanche de Carême)

Les causes du péché

Dimanche 19 mars à 17h à 18h (4e dimanche de Carême)

Les grandes concupiscences

Dimanche 26 mars à 17h à 18h (dimanche de la Passion)

Péché mortel et péché véniel

Dimanche 2 avril à 17h à 18h (dimanche des Rameaux)

Les remèdes au péché

Saint-Nicolas du Chardonnet (FSSPX)