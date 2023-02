Sainte Marie de la Garde veut son clocher

Erigé en abbaye en 2021, l’abbaye Sainte Marie de la Garde a été fondé par Sainte Madeleine du Barroux en 2002. Les moines entreprennent la construction de leur chapelle avec une première phase de terrassement et de construction du clocher :

Dès ce printemps 2023 commenceront les terrassements nécessaires à cette nouvelle chapelle et à son clocher. Suivront ensuite des travaux plus importants encore… Car notre monastère Sainte-Marie de la Garde ne cesse de grandir depuis 2002. Une première phase de travaux en 2009-2013 a permis d’augmenter la capacité du monastère à une vingtaine de moines.

Plusieurs vocations arrivées depuis, ainsi que notre érection en abbaye en 2021, nous incitent à construire aussi les autres bâtiments manquant encore à ce jour à une abbaye complète : cloître, chapitre, réfectoire, cellules, ateliers et même un jour, une abbatiale… !

Tous nos bâtiments seront construits dans un esprit roman, empreint de simplicité et de noblesse, tout en harmonie et en lumière. Nous faisons appel à des entreprises locales et bâtissons avec des matériaux naturels et durables.

Les dons issus de cette campagne de financement participatif sont destinés au clocher attenant à la chapelle. Nous espérons lever 75 000€ et fixons un premier palier de collecte à hauteur de 50 000€.

Nous vous remercions de tout cœur de nous aider à bâtir ce clocher, signe d’Espérance pour notre monde.

Soutenir le projet de l’abbaye Sainte Marie de la Garde (Credofunding)