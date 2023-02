Un lecteur facétieux propose de remplaxer dans le § 2358 du Catéchisme de l’Eglise catholique le mot « homosexuelles » par « traditionalistes ». Voilà el résultat :

2358. Un nombre non négligeable d’hommes et de femmes présente des tendances « traditionalistes » foncières. Cette propension, objectivement désordonnée, constitue pour la plupart d’entre eux une épreuve… Ils doivent être accueillis avec respect, compassion et délicatesse. On évitera à leur égard toute marque de discrimination injuste. Ces personnes sont appelées à réaliser la volonté de Dieu dans leur vie, et si elles sont chrétiennes, à unir au sacrifice de la croix du Seigneur les difficultés qu’elles peuvent rencontrer du fait de leur condition.