La baisse du nombre de religieuses se ressent sur les systèmes de santé et d’éducation

Une enquête menée par Irish Catholic révèle que le nombre de religieuses en Irlande a chuté de 50 % en seulement 20 ans, et la tendance indique un nouvel effondrement. Un phénomène qui met à mal le système de santé et d’éducation garanti à la population depuis l’indépendance.

Lors du recensement de 1961, la République d’Irlande comptait 13 259 religieuses. Que serait l’Irlande sans leur travail qui a permis d’établir l’infrastructure qui soutient l’État lorsqu’il a obtenu son indépendance de l’Angleterre ? Que seraient les écoles, les hôpitaux et les hospices ?

Le nombre religieuses en Irlande a diminué de moitié depuis l’an 2000. Au début du millénaire, l’île comptait 9 031 religieuses et sœurs, mais au cours des 20 dernières années, ce nombre est tombé à 4 494 seulement. Cela représente un déclin de 50,2%. Le diocèse de Cork et Ross, dans le sud, a connu la plus forte baisse, passant de 690 religieuses en 2000 à seulement 70 en 2020, soit une diminution de près de 90 %. Il est suivi par Down et Connor dans le nord (78 %), Kerry (68 %) et Achonry (63 %), un petit diocèse de l’ouest de l’Irlande. Le plus grand diocèse d’Irlande, l’archidiocèse de Dublin, a connu la plus forte baisse numérique, passant de 1 739 à 1 180 religieuses. Il s’agit d’une baisse de 40 %. Le diocèse de Raphoe, dans le nord-ouest du pays, a connu la plus faible baisse numérique (37), mais cela représente tout de même une diminution de 57 % depuis 2000. Galway, Kilmacduagh et Kilnefora ont connu la baisse la plus faible avec seulement 17,6 %, 14 diocèses ayant connu une baisse de plus de la moitié au cours des 20 dernières années.