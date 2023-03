Voici les nominations dans le diocèse de Saint-Claude, qui recouvre le territoire du Jura.

Au 1er octobre 2022 : le révérend père Crispin Solula, de l’ordre des Prémontrés, délégué diocésain à la vie consacrée, pour trois ans.

Idem, l’abbé Ligori Devaraj, du diocèse de Dindigul (Inde), responsable diocésain des servants d’autel, pour trois ans

Au 1er Septembre 2022 :

Dans les instances de gouvernance :

M. Etienne BILLARD est nommé membre du conseil épiscopal pour une période de trois ans,

renouvelable une fois, à compter du 1er septembre 2022. Il est en outre nommé, à la même date,

membre du conseil diocésain pour les affaires économiques (CDAE) pour une période de cinq ans,

renouvelable une fois.

Mme Martine HEZARD est nommée membre du conseil épiscopal à compter du 1er septembre 2022

pour une période de trois ans, renouvelable une fois.

M. Christophe BAS a été élu membre du conseil d’administration de l’Association Diocésaine de SaintClaude. Ce dernier est désormais composé des personnes suivantes :

– Mgr Jean-Luc GARIN, président de droit ;

– M. Christophe BAS, secrétaire ;

– M. Alain BORNE, trésorier ;

– P. Arnaud BRELOT, administrateur ;

– P. Maurice QUERE, administrateur.

Dans les services :

Mlle Laetitia DUMONT est nommée responsable diocésaine de l’évangélisation des adultes à compter

du 1er septembre 2022.

Dans les communautés religieuses :

M. l’abbé René DAUBIGNEY est nommé aumônier de la communauté des Petites Sœurs des Pauvres

de Lons-le-Saunier.

Pour la rentrée pastorale, effectives au 1er septembre 2022 :

Les nominations qui suivent seront effectives au 1er septembre prochain, début de la nouvelle

année pastorale 2022-2023.

Zone pastorale du Haut-Jura

Le P. Vincent BILLARD est nommé curé des paroisses Les Viaducs, Le Val d’Orbe et Le Grandvaux.

Le P. Jegani AROCKIASAMY, du diocèse de Dindigul (Inde), est nommé vicaire au service des paroisses

Les Viaducs, Le Val d’Orbe et Le Grandvaux.

Le P. Faustin MOMBANGA est nommé curé de la paroisse Le Val Lizon et de la paroisse Vallée de Saint

Romain de Roche.

Le P. Pierre GIROD assurera la coordination des prêtres du Haut Jura.

Zone pastorale de Dole

Le P. Laurent BONGAIN, tout en demeurant curé-doyen des paroisses Notre-Dame de Dole, Saint

Augustin de Chaux, Saint Vincent-de-Paul et Notre-Dame des Sources, est nommé doyen pour les

paroisses L’Abbaye de la Trinité, Saint Martin des Champs, Sainte Claire, Notre-Dame des Jolis Monts,

Clauge et Loue et Saint Sébastien du Val d’Amour. Il demeure vicaire épiscopal pour la zone de Dole.

Le P. Timothée TONYI, de l’archidiocèse de Lomé (Togo), est nommé curé des paroisses de L’Abbaye

de la Trinité, Saint Martin des Champs, Sainte Claire, Notre-Dame des Jolis Monts, Clauge et Loue et

Saint Sébastien du Val d’Amour.

Zone pastorale de Lons-le-Saunier

Le P. William GOYARD est nommé curé des paroisses Saint Désiré, Les Roches, Saint Pierre-François

Néron, Les Coteaux de Seille et Saint Martin des Vignes. Il est en outre nommé chancelier.

Le P. Aurélien MIENSO BENISSAN, de l’archidiocèse de Lomé (Togo), est nommé curé des paroisses

Notre-Dame en Plaine, Les Bords de Seille, Saint Joseph du Val de Brenne et Sainte Lucie.

Le P. Africain MUTABAZI est nommé curé des paroisses Saint Georges du Revermont, Saint François

d’Assise en Revermont et Le Revermont.

Le P. Marc-Auguste NYOUKY, du diocèse de Thiès (Sénégal), est nommé curé des paroisses Notre-Dame

de L’Isle, Bellerive-sur-Ain, Saint Sorlin et Saint Bruno des Lacs, ainsi qu’au doyenné de Saint-Lupicin,

curé de la paroisse Notre-Dame des Buis et Sapins.

Le P. Raymond MONNOYEUR est nommé curé des paroisses Notre-Dame de la Petite Montagne, Saint

Jean-Marie Vianney, Le Val Suran, Notre-Dame de Vaucluse et Les Lauzes. Il collaborera avec le P. Denis

N’DIONE, du diocèse de Thiès, lequel rejoindra le diocèse au mois de septembre. En outre, il est

nommé vicaire épiscopal pour la zone de Lons-le-Saunier.

Le P. Marc BAUDOT, en retraite, assurera un soutien à l’équipe presbytérale chargée du doyenné de la

Petite Montagne.

Zone des Plateaux

Le P. Désiré KAKABA, prémontré, est nommé curé modérateur des paroisses de Champagnole, Le Val

de Sirod, L’Angillon, La Combe d’Ain, Les Monts de Balerne, Notre-Dame du Val de Mièges, Les

Foncines et Notre-Dame du Châtelet. En outre, il est nommé vicaire général et vicaire épiscopal pour

la zone des Plateaux.

Le P. Crispin SOLULA, prémontré, est nommé curé in solidum des paroisses de Champagnole, Le Val de

Sirod, L’Angillon, La Combe d’Ain, Les Monts de Balerne, Notre-Dame du Val de Mièges, Les Foncines

et Notre-Dame du Châtelet.

Le P. Théophile SAIDI, prémontré, est nommé curé in solidum des paroisses de Champagnole, Le Val

de Sirod, L’Angillon, La Combe d’Ain, Les Monts de Balerne, Notre-Dame du Val de Mièges, Les

Foncines et Notre-Dame du Châtelet.

Le P. Gabriel TANKWA, prémontré, est nommé curé modérateur des paroisses Saint Anatoile, Saint

Benoît des Vallées, Les Monts de Salins et Notre-Dame de Lorette.

Le P. Charles KIBANGU, prémontré, est nommé curé in solidum des paroisses Saint Anatoile, Saint

Benoît des Vallées, Les Monts de Salins et Notre-Dame de Lorette.

Le P. Maurice QUERE, tout en demeurant curé-doyen de Poligny, est nommé curé des paroisses NotreDame de l’Ermitage et Les Sept Clochers. Le P. Arnaud BRELOT, vicaire général, l’aidera dans cette

mission.