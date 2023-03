Sens et Auxerre : nominations et informations diocésaines

Voici les nominations diocésaines parues début 2023 pour le diocèse de Sens et Auxerre

La gestion et l’animation pastorale du sanctuaire de Vézelay sont confiées à un recteur et conjointement à un Conseil rectoral, composé d’hommes et de femmes, de clercs et de laïcs, représentant les diverses communautés religieuses présentes sur la colline de Vézelay, les responsables pastoraux et les fidèles de la paroisse. Sont nommés à ce conseil de rectorat, pour un an, à compter du 29 janvier 2023 : avec le recteur, Fr. Pierre-Emmanuel des FMJ ; Sr Jeanne, prieure des sœurs des FMJ ; M. l’Abbé François Campagnac, modérateur de la paroisse ; sr Marie-Christine, des FMJ ; M. Didier Sécula, diacre permanent, chargé de Culture, Patrimoine et Foi pour l’Avallonnais ; Mme Marie-Laure Rochette ; Mme Marie-Claire Limosin, secrétaire paroissiale ; Mme Laurence de Lamberterie ; Fr. Éric Moisdon, franciscain à la Cordelle ; M. Philippe Odin et M. Jean-Marc Salvanès (information publiée dans le n° 2 – février 2023 de la revue diocésaine Église dans l’Yonne).

Dom Boniface Hill, bénédictin de l’Abbaye de Downside (Grande Bretagne), en disponibilité suite à la fermeture de son monastère, réside pour une année, comme ermite, en l’ancienne Abbaye Notre-Dame de Quincy, à Tanlay (information publiée dans le n° 2 – février 2023 de la revue diocésaine Église dans l’Yonne).

M. le chanoine Olivier Artus, Chevalier dans l’ordre des Palmes Académiques depuis janvier 2018, est promu Officier dans l’ordre des Palmes Académiques depuis le 5 janvier 2023 (information publiée dans le n° 2 – février 2023 de la revue diocésaine Église dans l’Yonne).

A compter du 8 décembre 2022 :

M. l’Abbé Gérard Nison est nommé chanoine honoraire au Chapitre de la cathédrale Notre-Dame de Paris, à compter du 8 décembre 2022 (information publiée dans le n° 12 – décembre 2022 de la revue diocésaine Église dans l’Yonne).

A compter du 26 octobre 2022 :

À la demande de l’Association des Scouts et Guides de France, conformément aux dispositions propres à cette association de fidèles, M. l’abbé Christophe Champenois est nommé aumônier du groupe Scouts et Guides de France de Puisaye-Forterre pour une durée de quatre ans à compter du 26 octobre 2022 (nomination publiée dans le n° 11 – novembre 2022 de la revue diocésaine Église dans l’Yonne).

A compter du 1er septembre 2022 :

En accord avec Mgr François Achille Eyabi, évêque d’Eseka (Cameroun), l’Abbé Pierre-Célestin Titi Ndjock est nommé vicaire décanal (décanal : qui se rapporte au doyenné) pour l’Auxerrois, au 1 er septembre 2022 (nomination publiée dans le n° 9 – septembre 2022 de la revue diocésaine Église dans l’Yonne).

septembre 2022 (nomination publiée dans le n° 9 – septembre 2022 de la revue diocésaine Église dans l’Yonne). En accord avec Mgr Antoine Kambanda, archevêque de Kigali (Rwanda), l’Abbé Avit Barushywanubusa est nommé vicaire décanal (décanal : qui se rapporte au doyenné) pour l’Auxerrois, au 1 er septembre 2022 (nomination publiée dans le n° 9 – septembre 2022 de la revue diocésaine Église dans l’Yonne).

septembre 2022 (nomination publiée dans le n° 9 – septembre 2022 de la revue diocésaine Église dans l’Yonne). Avec l’accord de Mgr Salvator Niciteretse, évêque de Bururi (Burundi), M. l’Abbé Gervais Godoka est nommé vicaire de la paroisse Saint-Martin-en-Avallonnais, au 1 er septembre 2022 (nomination publiée dans le n° 9 – septembre 2022 de la revue diocésaine Église dans l’Yonne).

septembre 2022 (nomination publiée dans le n° 9 – septembre 2022 de la revue diocésaine Église dans l’Yonne). Nominations paroissiales et décanales, à partir du 1er septembre 2022, (nominations publiées dans le n° 7/8 – été 2022 de la revue diocésaine Église dans l’Yonne) :

Avec l’accord de M. l’Abbé Fulgence Coly, administrateur diocésain, et du Collège des Consulteurs de Ziguinchor (Sénégal) :

M. l’Abbé Nicolas Biagui est nommé curé de la paroisse Sainte-Marie-en-Gâtinais ;

M. l’Abbé Nestor Sadio est nommé modérateur (Canon 517, § 2**) de la paroisse Saint-Pierre-en-Champagne-Sénonaise, et vicaire décanal* pour le Sénonais ;

M. l’Abbé Benoît Sambou est nommé curé des paroisses Saint-Bond et Sainte-Colombe ;

M. l’Abbé Jean-Michel Tendeng est nommé curé de la paroisse Saint-Louis.

Avec l’accord de Mgr Salvator Niciteretse, évêque de Bururi (Burundi), M. l’Abbé Zacharie Niyonzima est nommé curé de la paroisse Saint-Martin-en-Avallonnais.

M. l’Abbé Jean-Marie-Bertrand Bana est nommé curé des paroisses Saint-Éloi-du-Serein et Sainte-Hombeline-en-Bourgogne.

Père Guillaume Michel, prêtre de la Mission de France, est nommé curé de la paroisse Saint-Edme-de-la-Vallée-du-Serein.

Le Père Jacques-Marie Gros, prêtre de la Fraternité de la Très Sainte Vierge Marie, ftsvm, à Mailly-le-Château est nommé prêtre auxiliaire pour la paroisse Sainte-Pallaye, à partir du 1er août 2022.

Mme Bernadette Daguin est renouvelée comme chargée de mission au sein des Communautés Laudato si’ pour une Écologie fraternelle et solidaire (CLEFS), pour une période de deux ans (à compter du 1er septembre 2022) (nomination publiée dans le n° 7/8 – été 2022 de la revue diocésaine Église dans l’Yonne).

Mme Anne Larcher est nommée membre du conseil épiscopal, pour un mandat de trois ans (à compter du 1er septembre 2022) (nomination publiée dans le n° 7/8 – été 2022 de la revue diocésaine Église dans l’Yonne).

Mme Hélène Trouvé est nommée déléguée diocésaine pour un mandat de trois ans (à compter du 1er septembre 2022) (nomination publiée dans le n° 7/8 – été 2022 de la revue diocésaine Église dans l’Yonne).

Tous les responsables de services diocésains sont nommés comme délégués épiscopaux, afin d’uniformiser leur dénomination et de faciliter la réception de leur mission (à compter du 1er septembre 2022) (nomination diffusée dans le n° 7/8 – été 2022 de la revue diocésaine Église dans l’Yonne) (nomination publiée dans le n° 7/8 – été 2022 de la revue diocésaine Église dans l’Yonne).

M. Pascal Lhoste, qui était jusqu’alors délégué de tutelle pour la Congrégation des Frères des Écoles chrétiennes, est nommé, à compter du 1er septembre 2022, directeur diocésain de l’Enseignement catholique.

“Il succède dans cette mission à M. Jean-Claude Fourmaux-Lainé qui a fait valoir ses droits à la retraite après une carrière au service de l’enseignement et que nous remercions pour son administration de l’Enseignement catholique en Bourgogne.

Comme son prédécesseur, M. Pascal Lhoste sera chargé du suivi de l’Enseignement catholique dans les diocèses de Dijon et de Sens & Auxerre. Sa nomination résulte donc d’une démarche de recrutement conduite en lien avec Mgr Antoine Hérouard, archevêque de Dijon.

Fidèle à la vocation enseignante de l’Église, le diocèse de Sens & Auxerre est heureux de contribuer à la formation des jeunes, auprès des familles, élargissant le souci premier de l’instruction à celui de l’éducation intégrale de la personne. Les chrétiens de l’Yonne témoignent ainsi que l’Évangile de Jésus-Christ peut donner sens à toute vie mais aussi former les consciences responsables d’hommes et de femmes qui devront être capables de s’adapter à un monde en recherche de repères.

Avec Mgr Antoine Hérouard, je souhaite plein succès à M. Pascal Lhoste dans cette nouvelle mission au service de nos deux diocèses.”

+ Hervé Giraud, archevêque de Sens & Auxerre (nomination publiée dans le n° 6 – juin 2022 de la revue diocésaine Église dans l’Yonne)

Le Père Dominique-Marie Mørstad deviendra prieur de la Fraternité de la Très Sainte Vierge Marie, ftsvm, de Mailly-le-Château, le 26 août 2022 (information publiée dans le n° 7/8 – été 2022 de la revue diocésaine Église dans l’Yonne)

Parmi ses différentes fonctions, M. le chanoine Gérard Nison est confirmé dans son office de vice-official, pour le diocèse de Paris, à compter du 1er mai 2022 (source : diocèse de Paris) (information publiée dans le n° 9 – septembre 2022 de la revue diocésaine Église dans l’Yonne)

Lettre pastorale pour une conversion pastorale, synodale et missionnaire du diocèse de Sens & Auxrre : “Lève-toi et prends la route avec eux” Ac 10, 20.

M. le chanoine Olivier Artus, est nommé chanoine pénitencier, à compter du 30 mars 2022 (nomination publiée dans le n° 5 – mai 2022 de la revue diocésaine Église dans l’Yonne).

Mme Corinne Vettivelu est nommée référente diocésaine pour le chemin de transformation de la Conférence des Évêques de France, à compter du 18 mars 2022 (nomination diffusée dans le n° 7/8 – été 2022 de la revue diocésaine Église dans l’Yonne)

À compter du 1er mars 2022 et pour une durée de trois ans, M. Richard Lepelletier, diacre permanent, est nommé membre du Conseil épiscopal, comme délégué à la Solidarité et aux Mouvements et associations de fidèles (nomination publiée dans le n° 4 – avril 2022 de la revue diocésaine Église dans l’Yonne).