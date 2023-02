Terres de Mission reçoit Alexis Maillard qui travaille à la réédition de la fameuse Bible Crampon. C’est l’occasion de parler des différentes traductions françaises, des différences entre les bibles catholiques et protestantes, et de la possibilité d’imprimer en masse des bibles au coût le plus bas possible. Puis, Inès de Noray présente les différentes propositions spirituelles de la plateforme Hozana pour le Carême.