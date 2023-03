Châlons (51) : nouvel économe et nominations diocésaines

Voici les nominations du diocèse de Châlons, qui couvre le sud de la Marne.

Un nouvel économe a été nommé en janvier 2023 pour cinq ans, fait peu courant désormais, il s’agit d’un ecclésiastique : “l’évêque ayant entendu le Conseil Diocésain aux Affaires Économiques (CDAE) et le Collège des Consulteurs, conformément au Can. 494, et recueilli de leur part un avis très favorable, l’abbé François de MIANVILLE est nommé économe diocésain à compter du 1er janvier 2023 pour une durée de 5 années. Il exercera cet office canonique en collaboration étroite avec les membres laïcs du CDAE. Il conserve ses missions de doyen de l’espace missionnaire du Vignoble, de modérateur de l’équipe de prêtres « in solidum » en résidence à Épernay, et de prêtre accompagnateur du service diocésain pour l’évangélisation des enfants“.

Donnée en octobre 2022 :

Avec l’accord de Mgr Paul OUEDRAOGO, Archevêque de Bobo Dioulasso [Burkina Faso], l’abbé Janvier SANON est nommé vicaire dans les trois paroisses Sainte-Menehould, Saint-Rouin (Argonne Sud), et Saint-Louis (Argonne Nord). Dès son arrivée en France, retardée par la fermeture récente des frontières du Burkina Faso, il résidera au presbytère de Sainte-Menehould.

Effectives au 1er septembre 2022 :

Espace missionnaire du Vignoble :

Le Père Jean-Bernard COURTOIS, membre de la communauté du Verbe de Vie, est nommé, pour une année de discernement, régisseur de l’abbaye d’Andecy, et prêtre auxiliaire dans l’espace missionnaire du vignoble. Il réside à Andecy.

Espace missionnaire du Perthois :

L’abbé Marc HEMAR est nommé, conformément aux Can. 517 §1 et 543, prêtre « in solidum » pour les paroisses Sainte Geneviève (Côte de Champagne) et Saint Bernard (La Saulx), en plus des paroisses Saint-Charles-de-Foucauld (Vitry le François), Saint-Jean-Apôtre (Marne et Bocage), Saint-Jean-Bosco (Seuil du Perthois), Saint-Pierre (Les Monts Torlors), Sainte-Marie (La côte de Vergeois). Il réside à Vitry-le-François. Il demeure le modérateur de l’équipe des prêtres, et le doyen de l’espace missionnaire.

L’abbé Gaspar KOMISER est nommé, conformément aux Can. 517 §1 et 543, prêtre « in solidum » pour les paroisses Sainte-Geneviève (Côte de Champagne) et Saint-Bernard (La Saulx), en plus des paroisses Saint-Charles-de-Foucauld (Vitry le François), Saint-Jean-Apôtre (Marne et Bocage), Saint-Jean-Bosco (Seuil du Perthois), Saint-Pierre (Les Monts Torlors), Sainte-Marie (La côte de Vergeois). Il réside à Vitry-le-François.

Le Père Philippe-Jacques de BENGY, membre de la communauté du Verbe de Vie, est nommé, pour une année de discernement, prêtre auxiliaire dans l’espace missionnaire du Perthois. Il réside à Pargny-sur-Saulx.

À compter du 1er septembre 2022 :

Église cathédrale Saint-Étienne

L’église cathédrale Saint-Étienne est l’église-mère du diocèse. Elle abandonne le statut d’église paroissiale mais continuera d’accueillir le peuple de Dieu pour les grandes célébrations diocésaines. Des propositions liturgiques et spirituelles, mais aussi culturelles y seront faites par le recteur.

L’abbé Jacques WERSINGER est nommé Recteur de la cathédrale Saint-Étienne.

Espace missionnaire de Châlons et Champagne

L’abbé Jacques WERSINGER est nommé Doyen de l’espace missionnaire, plus particulièrement au service des paroisses Saint-Dominique Savio (Mourmelon) et Sainte-Édith Stein (Suippes).

L’abbé Jean-Baptiste VU est nommé vicaire des paroisses Saint-Paul (les Quatre Voies), Saint Éphrem (la Berle aux Tarnauds), Saint-Jean XXIII (Châlons rive gauche), Saint-Antoine-Saint-Martin (Châlons Nord). Il réside au presbytère de l’église Saint-Antoine.

Avec l’accord de Don Paul PRÉAUX, Modérateur Général de la Communauté Saint-Martin :

Don Erwan COURGIBET, est nommé curé des paroisses Sainte-Thérèse (Châlons Sud), Saint-Memmie (Saint-Memmie), et Saint-Éloi (Coole Marne et Soude). Il demeure curé des paroisses Saint-Étienne (Châlons Centre), Sainte-Marie (Sources de la Vesle), Saint-François de Sales (Les Mothées) et recteur du sanctuaire Notre-Dame de L’Épine.

Don Antonin DICHAMP, est nommé vicaire des paroisses Sainte-Thérèse (Châlons Sud), Saint-Memmie(Saint-Memmie), et Saint-Éloi (Coole Marne et Soude). Il demeure vicaire des paroisses Saint-Etienne (Châlons Centre), Sainte-Marie (Sources de la Vesle), Saint-François de Sales (Les Mothées).

Don Jérôme ÉLISABETH, est nommé vicaire des paroisses Sainte-Thérèse (Châlons Sud), Saint-Memmie (Saint-Memmie), et Saint-Éloi (Coole Marne et Soude). Il demeure vicaire des paroisses Saint-Étienne (Châlons Centre), Sainte-Marie (Sources de la Vesle), Saint-François de Sales (Les Mothées).

Don Paul GANTOIS, est nommé vicaire des paroisses Sainte-Thérèse (Châlons Sud), Saint-Memmie (Saint-Memmie), et Saint-Éloi (Coole Marne et Soude). Il demeure vicaire des paroisses Saint-Étienne (Châlons Centre), Sainte-Marie (Sources de la Vesle), Saint-François de Sales (Les Mothées).

Espace missionnaire de la Brie

Avec l’accord du Cardinal Jean ZERDO, archevêque de Bamako (Mali), l’abbé Jacques BADJI, quittant la communauté du Verbe de Vie, est nommé, pour une année de discernement, et conformément aux Can. 517 §1 et 543, prêtre « in solidum » pour les paroisses Bienheureux-Frédéric-Ozanam (Aube et Seine), Saint-Augustin (Fère Ensemble), Saint-Alpin (Le Surmelin), Saint-Louis-Marie-Grignon-de-Montfort (Le Grand Morin), Saint-Vincent-de-Paul (Montmirail), Sainte-Léonie-Aviat (Le Sézannais). Il réside à Sézanne.

L’abbé Denis VEJUX est le modérateur de l’équipe. Il demeure le doyen de l’espace missionnaire.

Avec l’accord de Mgr Emery KIBAL, évêque de Kole (RDC), l’abbé Rémi-Paul NGONGA ASAMI est nommé prêtre auxiliaire dans l’espace missionnaire de la Brie. Il réside au Foyer de charité de Baye où il assure la messe en semaine.

Madame Angélique de LESTAPIS est nommée adjointe du doyen de l’espace missionnaire.

Espace missionnaire du Vignoble

Avec l’accord de Mgr José MOKO, évêque de Idiofa (RDC), l’abbé Daddy OYULU est nommé, conformément aux Can. 517 §1 et 543, prêtre « in solidum » pour les paroisses Saint-Benoît (Les Coteaux Sud d’Épernay), Saint-Hildegrin (Vallée de la Marne), Saint-Rémi (Épernay), Saint-Sébastien (Les Rives de la Marne), Saint-Leu (Mont-Aimé) et Saint Vincent (Côte des Blancs). Il réside à Épernay.

Le Père Jean-Grégoire HOULON, membre de la communauté du Verbe de Vie, est nommé, pour une année de discernement, et conformément aux Can. 517 §1 et 543, prêtre « in solidum » pour les paroisses Saint-Benoît (Les Coteaux Sud d’Épernay), Saint-Hildegrin (Vallée de la Marne), Saint-Rémi (Épernay), Saint-Sébastien (Les Rives de la Marne), Saint-Leu (Mont-Aimé) et Saint Vincent (Côte des Blancs). Il réside à Épernay et sera le prêtre accompagnateur du collège et du lycée Notre-Dame Saint-Victor.

L’abbé François de MIANVILLE est le modérateur de l’équipe. Il demeure le doyen de l’espace missionnaire.

Espace missionnaire du Perthois

L’abbé David BONNETAIN est nommé, conformément aux Can. 517 §1 et 543, prêtre « in solidum » pour les paroisses Saint-Charles-de-Foucauld (Vitry le François), Saint-Jean-Apôtre (Marne et Bocage), Saint-Jean-Bosco (Seuil du Perthois), Saint-Pierre (Les Monts Torlors), Sainte-Marie (La côte de Vergeois), Sainte Geneviève (Côte de Champagne) et Saint Bernard (La Saulx). Il réside à Vitry-le-François.

L’abbé Marc HEMAR est le modérateur de l’équipe. Il demeure le doyen de l’espace missionnaire.

Madame Laure DEGAY est nommée adjointe du doyen de l’espace missionnaire.

Mission « Jeunes, Familles et Vocations »

Don Jérôme ÉLISABETH est nommé co-responsable de la pastorale des jeunes, avec madame Nadège BOONE.

Nous accueillerons bientôt un prêtre du diocèse de Bobo-Dioulasso qui recevra sa mission à son arrivée. D’autres nominations pourront intervenir dans les semaines qui viennent.