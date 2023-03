Nouvelles maisons diocésaines de Bayonne et Pau : le diocèse organise des réunions publiques

Le diocèse de Bayonne organise des réunions publiques pour présenter sa nouvelle stratégie immobilière et ses projets – notamment des maisons diocésaines à Bayonne et Pau.

Pour rappel, le diocèse a mis en vente la maison diocésaine 13 millions d’euros, pour reconstruire quartier Marracq un bâtiment neuf, aux normes, et une résidence pour prêtres âgés.

“L’ensemble actuel, comprend un bâtiment d’habitation avec 70 chambres qui accueillent jusqu’à 88 personnes, et un autre immeuble qui abrite les services de la catéchèse et des salles de réunion. Par ailleurs, l’épiscopat souhaite la “rationalisation de l’immobilier diocésain sur Bayonne”, en réunissant tous ses services en un même lieu […] Vendre ce patrimoine pour dégager des fonds, et construire un nouvel édifice un peu plus loin. Ce nouveau centre abritera la maison diocésaine, mais aussi l’évêché et les services de la curie, les services pastoraux, la DDEC (direction diocésaine d’enseignement catholique), la communication, des salles de réunion pour les mouvements et associations de fidèles“.

Le siège historique de l’évêché dans le centre de Bayonne sera libéré, et hors le rez-de-chaussée utilisé par le clergé de la cathédrale, le reste sera loué pour dégager des revenus.

Planning des réunions