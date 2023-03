Mgr Planet remet sa charge

Mgr Alain Planet, évêque de Carcassonne et Narbonne, vient d’annoncer qu’il abandonnerait sa charge le 31 mars prochain. Mgr Bruno Valentin, ancien évêque auxiliaire de Versailles, a été nommé évêque coadjuteur le 15 juillet 2022 et sera donc le nouvel évêque titulaire. Mgr Planet est évêque de ce diocèse depuis 2004 :

Très vite il m’est apparu qu’il ne serait pas opportun de rester en charge jusqu’à la mi-novembre prochaine. Le diocèse étant en de bonnes mains, il convient que Mgr Valentin puisse en prendre la conduite dès la rentrée pastorale. Et donc que celle-ci soit prête dès l’été.

Mais pour cela il faudra avoir mené à terme le processus des nominations, celles-là même que l’épidémie et la perspective de la transition que je souhaitais m’ont fait différer. Il lui faudra nommer un nouveau vicaire général pour succéder à l’abbé Thierry Ebersohl que je tiens à remercier tout particulièrement ici. Il a accepté de se mettre à la disposition du diocèse au-delà de l’âge où les prêtres déposent leur charge, j’ai trouvé en lui une aide précieuse et fraternelle, et une totale disponibilité.

Pour que Mgr Valentin puisse mener à bien les consultations nécessaires, il m’a paru opportun de lui laisser toute la place. Après en avoir parlé avec lui et avec Mgr le Nonce apostolique en France j’ai donc demandé de pouvoir anticiper mon départ. Ce faisant je ne déserte pas : je reste incardiné à notre diocèse, chaque jour je célèbrerai la messe et la liturgie des heures à son intention. J’emporte avec moi vos visages, les amitiés qui se sont nouées, l’image de nos splendides paysages et de notre patrimoine, je serai toujours en lien avec notre Eglise qui est en Pays d’Aude. J’ai donc écrit à nouveau au Saint Père pour lui proposer de hâter le passage de relais afin que la mission continue. Dans l’attente de la notification officielle du Saint Siège, j’invite tous ceux qui le voudront ou le pourront à venir prier avec moi, ou à s’unir d’intention, à la messe que je présiderai le vendredi 31 mars prochain, à 18 h 30 à la cathédrale Saint-Michel de Carcassonne, où je vous ferai mes adieux, où nous rendrons grâce pour les bienfaits accordés par Dieu au cours de ces dix-huit ans et où avec votre intercession j’implorerai le pardon du Seigneur pour mes nombreuses défaillances.

Mgr Valentin pourra donc inaugurer publiquement son ministère en présidant au milieu de vous la messe chrismale à la cathédrale Saint-Michel à Carcassonne le Mardi Saint 4 avril à 18 h 30. Je vous y souhaite nombreux pour ce moment capital de l’histoire de notre diocèse.