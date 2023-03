Personnes homosexuelles, transgenres et gender fluids… ces réalités (très différentes les unes des autres) sont présentes dans l’univers des ados et jeunes que nous rencontrons. Un groupe de salésiens et salésiennes en mission pastorale s'est réuni samedi Paris pour se former pic.twitter.com/S5qsjZq04Y — Famille de Don Bosco (@familledonbosco) March 2, 2023

On pensait la mouvance salésienne bien soucieuse de la jeunesse et de son éducation. Mais on peut y découvrir de drôles de réunions. Comme sur ce compte Twitter de la famille de Don Bosco qui fait état d’une réunion de formation dédiée aux « personnes homosexuelles, transgenres et gender fluids… », qui seraient des « réalités (très différentes les unes des autres) (…) présentes dans l’univers des ados et jeunes que nous rencontrons. » En conséquence, « un groupe de salésiens et salésiennes en mission pastorale s’est réuni samedi Paris pour se former. » Certes. Mais en quoi certains de ces comportements sont vraiment constitutifs d’une « réalité » qui est précisément fluide ?