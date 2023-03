Baisse du nombre d’évêques de 5363 à 5340

L’édition 2023 de l’annuaire pontifical fournit des informations sur la vie de l’Église catholique dans le monde, enregistrées du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2022. L’Annuarium Statisticum Ecclesiae fournit, quant à lui des données sur les principales dynamiques qui caractérisent l’action pastorale de l’Église catholique dans les 3030 circonscriptions ecclésiastiques du monde.

Au niveau mondial, le nombre de catholiques baptisés est passé de 1,36 en 2020 à 1,37 milliard en 2021, soit une variation relative de +1,3%. Cette augmentation n’est que légèrement inférieure à celle de la population terrestre, qui a connu variation positive de 1,6%.

Ces augmentations sont imputables de manière différenciée aux différents continents: alors qu’en Afrique, on observe une augmentation de 3,1% du nombre de catholiques, à l’autre extrême, on trouve une situation de stabilité pratique en Europe; il y a également des augmentations en Asie (+0,99%) et en Amérique (+1,01%).

De même, on peut noter que la proportion des catholiques la plus élevée se trouve dans les Amériques avec 64,1 catholiques pour 100 habitants, suivies par l’Europe avec 39,6 catholiques, l’Océanie avec 25,9 et l’Afrique avec 19,4. L’Asie compte seulement 3,3 catholiques pour 100 habitants, en raison de l’expansion sur ce continent des confessions non chrétiennes.

La tendance à l’augmentation du poids de l’Afrique, dont les catholiques passent de 18,9% à 19,3% du total mondial, se confirme au cours des deux années considérées. En Europe, le pourcentage par rapport au total mondial passe de 21,1% en 2021 à 18,1% en 2020.

Même s’il y a une très légère baisse en 2021, l’Amérique reste le continent où se trouvent 48% des catholiques du monde. Parmi eux, près de 57% résident en Amérique du Sud, dont 27% pour le seul Brésil. Le pays compte 180 millions de baptisés catholiques.

L’incidence du continent asiatique apparaît en croissance modérée, avec un poids de plus de 59% de la population de la planète, et elle se maintient autour de 11% des catholiques dans la période considérée.

En 2021, les clers se répartissent entre 5340 évêques, 407’872 prêtres et 49’176 diacres permanents, en baisse de 0,39% par rapport à 2020. Le nombre d’évêques diminue, passant de 5363 en 2020 à 5340 en 2021. La diminution touche l’Amérique (de 2022 à 2000), l’Asie (de 810 à 806), l’Europe (de 1678 à 1676) et l’Océanie (de 135 à 133), tandis que l’Afrique affiche une augmentation de 7.

Le nombre de prêtres dans l’ensemble du monde diminue de 410’219, en 2020, à 407’872 en 2021, soit une diminution de 0,57%. Toutefois, en analysant séparément les prêtres diocésains et les prêtres religieux, on constate que si les premiers diminuent de 0,32% et les seconds de 1,1%.

Si en Europe, il y a une diminution des prêtres diocésains et des prêtres religieux (même en Amérique, il y a une diminution des deux groupes de prêtres), au contraire, en Afrique et en Asie, ils augmentent. Le nombre de prêtres diocésains est passé de 35’561 à 36’535 en Afrique, soit une augmentation relative de 2,74%, tandis que le nombre de prêtres religieux a augmenté de 3,65%.

En comparant les valeurs observées en 2021 dans les différents continents avec la valeur seuil de 12,5 séminaristes pour 100 prêtres garantissant le remplacement des prêtres, on constate qu’actuellement l’Europe reste la seule zone continentale en dessous de ce seuil de remplacement avec moins de 9 candidats pour 100 prêtres en 2021. Cela confirme ainsi la poursuite d’une situation de régression des vocations sacerdotales.

Le continent présentant le quotient le plus favorable reste le continent africain, où pour 100 prêtres présents, plus de 65 séminaristes suivront des séminaires de philosophie et de théologie en 2021, et le continent asiatique (avec 44,79 séminaristes pour 100 prêtres).