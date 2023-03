Abus belge

Communiqué interne des Augustins de l’Assomption au sujet des abus d’un assomptionniste belge, aujourd’hui décédé, fondateur d’une communauté :

De juin 2020 à janvier 2021, quatre témoignages relatifs au feu Père Mutien Lambert, assomptionniste, ont été portés à la connaissance des autorités de la congrégation. Des faits d’abus spirituels et de gestes déplacés ont été alors signalés.

1. L’enquête

A la demande de la congrégation (la Curie généralice et la Province d’Europe), une enquête a été diligentée sous la supervision de l’évêque de Tournai, Mgr Guy Harpigny, par l’official de ce diocèse. Ce choix du diocèse de Tournai a été fait sur une suggestion du président de la Conférence des religieuses et religieux en Belgique. Des témoignages écrits ont été collectés (6) et des personnes ont été auditionnées (7). L’ensemble des rapports d’enquête a été confié au Père Stéphane Joulainl, spécialiste dans le domaine des traumatismes psychologiques et de la prévention des abus sur personnes en fragilité. Celui-ci a livré ses conclusions courant août 2022.

II. Les conclusions

Celles-ci concernent essentiellement la personnalité et la gouvernance du Père Mutien Lambert. La communauté dont il était membre n’est pas directement visée par les conclusions apportées. […]