Agenda : 31è Université d’été de Renaissance Catholique (13 au 16 juillet)

Renaissance Catholique vous convie à sa 31è université d’été du 13 au 16 juillet au Château des Termelles (37) sur le thème ‘Crises et renouveaux dans l’Eglise’.

La crise qui secoue l’Église, aujourd’hui, n’est pas la première qu’elle ait à surmonter. L’histoire peut nous aider à éclairer la crise actuelle et à discerner les voies du redressement. Encore faut-il avoir une notion claire de la réalité humaine et divine qu’est l’Église, de son fonctionnement et de ses règles. Enfin, il convient d’analyser les raisons de fond de la situation présente.

C’est à ces questions que s’efforceront de répondre les journalistes, historiens, théologiens, philosophes, canonistes rassemblés pour la 31e Université d’été de Renaissance Catholique.

Ont déjà annoncé leur présence : le Père Danziec, Roberto de Mattei, Philippe Maxence, l’abbé Barthe et Guillaume Bergerot.