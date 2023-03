Qu’est-ce que la Sagesse Bénédictine aurait à dire à notre monde d’aujourd’hui?

KTO a mis en ligne une belle conférence de Dom Jean Pateau, abbé de Notre-Dame de Fontobmault. Cette conférence a été donnée aux étudiants de l’ICES (La Roche sur Yon) en 2021 :

En mars dernier, les étudiants de l’ICES (institut catholique d’études supérieures) ont pu regarder « Fons Amoris – Les moines de Fontgombault » avant d’écouter une conférence donnée par Dom Jean Pateau. Ce film documentaire, tourné dans ce monastère bénédictin français de la Congrégation de Solesmes, situé dans l’Indre, montre la vie des moines, radicale et austère mais source de joie, de paix, de liberté intérieure. Sur KTO ce soir, après quelques extraits de ce film, le Père abbé prend la parole et explique en quoi cette vie bénédictine parle à notre monde qui a perdu tout repère. Comment elle réussit à réconcilier le passé et le présent à travers le respect de la tradition. Enregistré le 8 mars 2021 à l’ICES (Vendée).