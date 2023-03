Canada : faute de vocations, les deux provinces jésuites fusionnent

Faute de vocations en nombre suffisant, la province francophone jésuite disparaît au Canada, fusionnée avec la province anglophone. Encore un résultat du “printemps de l’Eglise” depuis Vatican II.

“Il est bien lointain, le temps des martyrs canadiens et des collèges où les jésuites formaient l’élite du Québec. La Province jésuite du Canada français cessera dans un an et demi d’avoir une existence propre, à la faveur d’une fusion avec les jésuites du Canada anglais. C’est d’ailleurs un Néo-Brunswickois qui a été choisi comme prochain patron des jésuites québécois, l’automne dernier.