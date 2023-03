La grande pitié des catholiques français pour leurs frères allemands

Communiqué de l’Union Lex Orandi :

Lors de la cinquième et dernière assemblée du chemin synodal allemand, 40 évêques sur les 69 membres de la Conférence épiscopale ont voté le 9 mars 2023 un document demandant à l’Eglise de réévaluer le célibat sacerdotal. L’assemblée a voté le 10 mars 2023 à 93% un texte en faveur de la bénédiction des couples de même sexe et des divorcés-remariés. Lors de la dernière journée du 11 mars 2023, l’assemblée a adopté un texte sur la diversité des genres dans l’Église à près de 95%. Un texte demandant au pape le diaconat féminin a aussi été largement adopté.

Pourtant, ce qui caractérise la Foi catholique est « l’assentiment libre à toute la vérité que Dieu a révélé » (CEC N°150). Le catéchisme de l’Eglise Catholique enseigne aussi que

« l’assistance divine est donnée aux successeurs des apôtres, enseignant en communion avec le successeur de Pierre, [lorsqu’ils proposent] un enseignement qui conduit à une meilleure intelligence de la Révélation en matière de foi et de mœurs. A cet enseignement ordinaire les fidèles doivent ” donner l’assentiment religieux de leur esprit ” (LG 25)… » (CEC N°892).

Or l’assemblée synodale était composée des 69 membres de la conférence épiscopale allemande et de 69 membres de Conférence centrale des catholiques allemands, afin d’assurer une parfaite parité entre évêques et laïcs. Divers autres membres siégeaient également et les décisions du Chemin synodal étaient prises à une double majorité des deux tiers : celle des deux tiers des membres présents de l’Assemblée synodale et celle des deux tiers des membres présents de la conférence des évêques d’Allemagne.

Il y a donc deux façon d’envisager les résultats de l’assemblée synodale allemande : soit le catéchisme catholique est pour elle superflu, soit les décisions allemandes ne sont pas catholiques. De fait, le Nonce Apostolique Monseigneur Eterović était intervenu le 27 février 2023, au premier jour de l’assemblée plénière de printemps de l’épiscopat allemand et à la veille de la dernière session du chemin synodal, pour réaffirmer plusieurs points de doctrine. On constate que le représentant du Pape n’a pas été écouté, même des évêques allemands, successeurs des apôtres…

Face à cet effondrement de la Foi manifesté publiquement, les catholiques français ne peuvent exprimer que leur immense pitié pour leurs frères allemands. Au début de l’ère chrétienne, l’hérésie arienne a ébranlé la chrétienté à partir de 318. Malgré la foi catholique proclamée au concile de Nicée (325), l’arianisme s’est étendu dans l’Eglise au point que le Pape Libère fut chassé de son trône en 356 et qu’un anti-Pape pro-arien s’installa à Rome quelque temps à sa place. Il fallut la réunion du concile de Constantinople en 381 pour que la foi de Nicée soit définitivement restaurée. Malgré cela, un clergé et un épiscopat arien subsisteront en Occident jusqu’au concile de Tolède en 589.

En ces jours qui précèdent la fête de Saint Joseph, protecteur de l’Eglise, prions pour que les erreurs synodales allemandes ne s’étendent pas comme le fit l’hérésie arienne. Prions pour que le Pape « confirme ses frères dans la Foi », selon la mission qu’il a reçue du Christ lui-même. Prions pour que le dépôt de la Foi soit préservé et transmis sans altération ni souillures par tous les fidèles baptisés. Et prions pour le Saint Père lui-même.