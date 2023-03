Troyes : la maison diocésaine en passe d’être rachetée par la ville ?

Le département de l’Aube a retiré son offre pour l’acquisition de la maison diocésaine Notre-Dame de l’Isle à Troyes, en vente, laissant le champ libre à la ville de Troyes qui est désormais en pole position pour l’achat du bâtiment.

La maison diocésaine abrite aujourd’hui les services du diocèse, la direction de l’enseignement catholique, une salle de 200 à 300 places et de l’hébergement. La réflexion sur l’avenir de ce bâtiment et la réinstallation de l’évêché sur un autre site – plus petit – est en cours depuis 2019. Un projet alternatif porté par le clergé diocésain pour conserver cet ancien grand séminaire considéré aujourd’hui comme “surdimensionné” pour le diocèse a été présenté à l’été 2021 mais écarté.