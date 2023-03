Jean-Paul II et abus en Pologne : bataille politique et médiatique

L’OJIM revient sur les abus qui auraient été couverts par le pape Jean-Paul II lorsqu’il était encore archevêque de Varsovie, accusations qui donnent lieu à une bataille rangée en Pologne entre partisans et opposants du Pape, ingérence des Etats-Unis, fausses accusations issues des services communistes ou de prêtres déviants, interventions de politiques et de médias conservateurs, etc.

Le scandale part d’un documentaire de TVN, “intitulé Franciszkańska 3, d’après l’adresse du siège de l’archidiocèse de Cracovie, situé au 3 de la rue « Franciscaine », émis le 5 mars par la télévision TVN, et de l’ouvrage intitulé « Maxima Culpa – Jean-Paul II savait » (publié uniquement en polonais) du journaliste hollandais Ekke Overbeek, qui réside à Varsovie“. Or, cette chaîne “reproche justement à l’archidiocèse de Cracovie de lui avoir refusé l’accès à ses propres archives“, rappelle l’OJIM.

“Sur ce point, précisons que, dans le paysage audiovisuel polonais, TVN est une télévision de gauche (libérale-libertaire, progressiste, pro-LGBT, euro-enthousiaste, etc. très hostile à la coalition Droite unie qui gouverne depuis 2015, avec parfois des accents anticléricaux, ce qui peut peut-être expliquer la méfiance de l’archidiocèse) et que le groupe Agora qui publiait le 8 mars le livre d’Overbeek est sur la même ligne éditoriale, de même que l’hebdomadaire Newsweek dans sa version polonaise, propriété du groupe médiatique « germano-suisse » Axel Springer (qui a en fait été racheté par le fonds d’investissement américain KKR), qui soutient à fond les thèses contenue dans le livre d’Overbeek et le documentaire de Marcin Gutowski. Ah, au fait, Agora compte un fond sorosien parmi ses actionnaires. Précisons encore que le documentaire Franciszkańska 3 est le septième d’une série consacrée à la pédophilie dans l’Église. Quant à Ekke Overbeek, l’auteur du livre Maxima Culpa, il est très engagé depuis des années dans le combat pour contraindre l’Église de Pologne à plus de transparence sur le sujet“.

Or, certains aspects du background du documentaire suscitent la polémique, rappelle l’OJIM :

“Cet auteur [Ekke Overbeek] soulève d’ailleurs un peu la polémique, d’une part parce qu’il semble faire une grand confiance à la véracité des informations contenues dans les documents de l’ancienne police politique du régime communiste, la SB (pour Służba Bezpieczeństwa – Service de sécurité), alors que les historiens sont plus prudents, mais aussi parce qu’il avait dans le passé promu la personne de Marek Lisiński, un maître chanteur (condamné par la justice) qui se faisait passer pour une ancienne victime de prêtre pédophile et qu’Ovebeek, ignorant probablement qu’il avait affaire à un menteur, avait poussé à créer la fondation N’ayez pas peur (Nie Lękajcie Się) dans le but d’apporter de l’aide aux victimes de prêtres pédophiles