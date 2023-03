Une messe traditionnelle à Saint-Germain en Laye à partir de dimanche

Les fidèles de Saint-Germain en Laye (diocèse de Versailles) nous informent qu’une messe traditionnelle sera célébrée à partir de ce dimanche 19 mars, dimanche Laetare, les dimanches et fêtes à 11h30 à la Chapelle des Franciscaines.

Deo Gratias

Depuis des années, la célébration de la messe traditionnelle à Saint-Germain-en-Laye est demandée par des fidèles.

Depuis le 21 juin 2020, des messes sont célébrées devant la chapelle de l’hôpital.

Depuis le 15 octobre 2021, des rencontres régulières ont lieu avec les autorités religieuses.

Le 9 décembre 2022 monseigneur Crepy nous recevait et nous invitait à avancer avec confiance pour trouver une solution à cette situation regrettable.

Par la suite, la messe de minuit et la messe du jour de Noël dans le rit traditionnel ont été célébrées dans l’église des Franciscaines par monseigneur Boulle, vicaire général, et l’abbé Soulez, vicaire de la paroisse.

A partir du dimanche de Laetare, 19 mars 2023, avec l’autorisation de monseigneur Crepy (vous trouverez sous ce lien et ci-dessous le texte du communiqué : https://www.catholique78.fr/2023/03/16/messe-a-saint-germain-en-laye/), évêque de Versailles, une messe traditionnelle sera célébrée dans la chapelle des Franciscaines de Saint-Germain-en-Laye à 11h30 par les prêtres de la paroisse Saint-Germain chaque dimanche et fêtes principales (suspension des célébration en juillet et août) pour une période d’évaluation d’un an. Un premier point d’étape sera mené en juin 2023.

Nous vous donnons donc désormais rendez-vous à la chapelle des Franciscaines les dimanches et fêtes à 11h30 au 89, avenue du maréchal Foch à Saint-Germain-en-Laye.

Que soient vivement remerciés en premier lieu les intercesseurs que nous avons invoqués depuis des mois (en particulier Notre-Dame de Pontmain, saint Joseph, saint François de Sales, saint Louis). Mais aussi tous ceux qui ont permis par leur prière d’abord, par leur action ensuite, de parvenir à ce résultat. Nous tenons à la fois à exprimer notre gratitude aux prêtres qui nous ont soutenus et à ceux qui nous ont entendus. Notre reconnaissance s’exprime tout particulièrement à l’égard de monseigneur Crepy d’avoir autorisé cette célébration dans le contexte difficile que nous connaissons depuis le 16 juin 2021.