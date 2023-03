JMJ : lettre de Mgr Bataille aux jeunes

Chers jeunes, chers amis,

Comme vous le savez déjà certainement, à l’appel du Pape François, des jeunes du monde entier se rassembleront cet été à Lisbonne, au Portugal, pour les Journées Mondiales de la Jeunesse (JMJ).

Pour quoi faire ? Les JMJ, c’est d’abord une expérience ! Expérience d’une fraternité qui dépasse nos cercles habituels, expérience d’échanges qui enrichissent, chacun partageant ce qu’il porte de plus beau, mais aussi de plus difficile. Expérience de l’amour de Dieu, accueilli et partagé. Nombreux sont celles et ceux, parmi vos aînés, qui pourraient témoigner de ce qu’ils ont vécu lors des JMJ à Paris, à Cologne, à Cracovie… Après 10, 20 ou 30 ans, beaucoup disent combien cette expérience a été décisive dans leur vie. Elle leur a donné l’élan pour avancer dans la confiance, pour s’engager dans l’Eglise et y prendre toute leur place. Aujourd’hui, c’est au tour de votre génération de se lever, de se mettre en route…

Pourquoi partir ? Je sais que certains d’entre vous sont déjà inscrits. Très motivés, ils attendent cet événement depuis plusieurs années et quelques-uns sont même bien investis dans sa préparation. D’autres sont certainement beaucoup plus hésitants. Peut-être vous sentez-vous « aux portes de l’Eglise », ou avec beaucoup de questions, en ayant peur d’être décalé… Aujourd’hui je viens vous dire : « N’ayez pas peur ! » Les JMJistes seront très divers et la seule chose qui est requise pour partir, c’est d’avoir un cœur ouvert, disponible, aux autres, à Dieu. Tout le reste suivra. Alors que vous êtes encore à l’aube de votre vie, au moment de faire des choix d’orientation professionnelle ou des choix de vie importants, venez profiter de ce temps de recul, de réflexion dans la fraternité joyeuse, si précieux pour mieux se connaître, pour accueillir la présence de Dieu, son immense amour qui vient transformer notre vie, lui donner tout son sens et une force intérieure pour réaliser ce que nous portons de plus beau. Si vous avez du mal à vous décider, interrogez tous ces jeunes déjà inscrits et ceux qui vont les accompagner, ainsi que les plus anciens qui ont déjà fait cette expérience unique. Ils sauront vous dire, avec leurs mots à eux, ce qui les fait vivre, ce qu’ils ont reçu, ce qu’ils attendent…

Avec qui partir ? Il existe de nombreuses possibilités, de nombreux groupes et parcours, et cette diversité est heureuse. Quoi qu’il en soit, nous nous retrouverons tous à la rencontre internationale des derniers jours, un moment très fort de communion entre jeunes chrétiens de pays, de langues et de cultures différentes autour du Pape François. J’aurai la joie d’accompagner les jeunes du diocèse de Saint-Etienne, avec quelques prêtres et laïcs. Une vingtaine de jeunes libanais, du diocèse de Batroun avec lequel nous sommes jumelés, se joindront à nous, et nous passerons aussi quelques jours avec de jeunes personnes handicapées de l’association PARM, à Saint-Etienne.

Comment cela va-t-il se passer ? Très bien, bien sûr ! Le thème de ces JMJ est : « Marie se leva et partit en hâte ». Marie a accueilli Jésus, elle le porte en son cœur et le porte aux autres…

Nous partirons du lundi 24 juillet 2023 au lundi 7 août. Le temps de trajet en car nous permettra de faire connaissance, et nous nous arrêterons à Lourdes au passage. Durant la première semaine, nous serons accueillis avec d’autres groupes dans le diocèse de Coimbra, au Portugal, et à Fatima. La deuxième semaine se passera à Lisbonne, d’abord entre francophones pour des temps de rencontre, d’approfondissement de la foi, de fête, puis avec tous les jeunes rassemblés, autour du Pape François.

Alors ne tarde pas, ose t’inscrire, lève-toi ! Ne te laisse pas arrêter par des questions secondaires, y compris financières. Il y a des soutiens possibles et je suis sûr que bien des chrétiens sont prêts à t’aider, si tu t’engages. Nous allons vivre un très beau moment, une de ces aventures dans lesquelles ont peut hésiter à s’engager mais que l’on ne regrette jamais d’avoir vécue et qui porte des fruits pour longtemps.

En espérant vivre ce grand évènement avec toi, à l’appel du Pape François, je t’assure de ma prière. Que Dieu te bénisse ! Avec toute mon amitié et ma confiance,

Mgr Sylvain Bataille

Évêque de Saint-Etienne