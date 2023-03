Albi : le carillon de Notre-Dame de la Drèche dans un CD

Un CD avec une composition pour carillon, voix, électronique, trompette et contrebasse, avec la participation des 37 cloches du carillon de Notre-Dame de la Drèche en Albi (81) vient de sortir.

Il est présenté sur le blog des carillonneurs tarnais :

“En juillet et octobre 2022 le carillon de 37 cloches de ND de la Drèche situé à Albi a accueilli l’association SUBRAN afin de participer à l’enregistrement de compositions musicales uniques et exceptionnelles.

Le maître d’œuvre : Pascal NIGGENKEMPER*, compositeur et contrebassiste.

Accompagné de Ben LAMAR GAY (trompette, voix, flûte et électronique), Corinne SALLES (carillon) et soutenu par François BESSAC (Régisseur son) et Claude FOULQUIER (image), Pascal NIGGENKEMPER a su exploiter, de façon très singulière, l’instrument de musique qu’est le carillon“.

Commander le CD (sur support matériel ou en digital)

Pascal Niggenkemper annonce qu’il travaille “actuellement sur la création ‘sona e ressona’ Une pièce écrite pour les carillonneurs en pays d’Oc et un chœur de clarinettes constitué de 4 clarinettistes professionnels de France et d’Europe et 2 professeurs de clarinette au conservatoire de l’Aveyron et du Tarn avec leurs élèves. Il est prévu de la donner dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine le 16 et 17 septembre 2023 à Villefranche, Albi, Castres, Pamiers et Castelnaudary“.

Le carillon de Notre-Dame de la Drèche est ainsi présenté sur la base de données des Carillons en pays d’Oc :

“C’est en 1941 que les Pères Franciscains de N.D. de la Drèche font installer un carillon d’une octave et demie diatonique, mais enrichi de trois dièses, et deux cloches de volée supplémentaires. L’ensemble est harmonisé sur la plus grosse déjà en place, datant de 1883.

En 1981, le carillon est porté à deux octaves chromatiques, et trois pédales sont rajoutées pour disposer des notes des trois cloches de volée.

En 1990, le carillon est électrifié, le clavier manuel est conservé mais le nouveau branchement du clavier manuel (mal) réalisé par le campaniste rend cet instrument quasiment injouable.

En 2004 et 2005, l’intégralité des transmissions mécaniques est réalisée par des bénévoles de l’Association avec l’aval des Pères de La Drèche qui ont financé l’achat des fournitures. Un pédalier d’une octave, en tirasses sur le clavier, est rajouté, ainsi que trois pédales pour relier les cloches de volée.

En 2010, une quatrième cloche de volée (Si) est rajoutée puis reliée au pédalier existant avec l’adjonction d’une quatrième pédale de basse.

En 2016, deux cloches (Ré et Ré#) sont intégrées dans le carillon et raccordées au nouveau clavier 3 octaves. En 2017, 5 petites cloches viennent compléter les 3 octaves de l’instrument”.

Il est animé depuis 2003 par “les carillonneurs de Castres (Jean-Pierre Carme) et de Gaulène (Corinne Salles) qui, chaque semaine, viennent animer cet instrument. Les nombreux visiteurs qui font l’ascension du clocher sont accueillis par Gérard Cadars et Chantal Salles”.