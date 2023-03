Communication inclusive pour la Maison Bakhita

La Maison Bakhita, structure du diocèse de Paris en faveur de l’accueil des immigrés, cherche un stagiaire (5 mois) afin de mettre en place la « stratégie de communication… ». L’annonce est rédigée en écriture inclusive :

Ça promet quant à la stratégie de com’ !

Par ailleurs, un prêtre nous signale que le bâtiment, pour lequel le diocèse de Paris a investi des sommes colossales, a une chapelle où la messe n’est célébrée que tous les 15 jours, avec un mobilier (neuf) en bois (aucune relique possible de la sainte dans l’autel), l’aumônier étant un prêtre à la limite de la retraite, peu sensibilisé aux questions des migrants et assez absent… Il ne faudrait pas faire de prosélytisme auprès des immigrés… On ne voit même pas de crucifix :