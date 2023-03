Mgr Vigano : la Russie est le dernier bastion de la civilisation contre la barbarie

Media-presse Info a traduit en français et relaie le message de Mgr Vigano, originellement en italien, à la constitution du Mouvement International Russophile. Extraits.

Moscou, 14 mars 2023

Chers amis, c’est pour moi une grande joie de pouvoir vous adresser un bref message à l’occasion de la constitution du Mouvement International des Russophiles.

Le Manifeste de cette association commence par un mot qui semble avoir disparu du vocabulaire occidental : amitié. Dans ce cas, c’est l’amitié pour les Russes, partagée par tant de personnes à travers le monde, et l’amitié des Russes envers les autres peuples, dans cet esprit de fraternité qui trouve son fondement dans la reconnaissance de nous-mêmes comme enfants de l’unique Père éternel et frères en Notre Seigneur Jésus-Christ.

Lorsque l’Empire Romain d’Occident perdit son rôle politique sous la pression des invasions barbares, le relais passa à Constantinople. Et lorsque l’Empire Romain d’Orient est également tombé avec la conquête de Byzance par Mehmed II, c’est Moscou qui a sauvé son héritage religieux et politique, avec ses Saints et ses Rois. La crise actuelle nous montre l’effondrement d’un Occident corrompu, dans lequel il n’y a pas de Pape Léon le Grand pour sauver son avenir, mais qui a encore un destin, s’il recouvre sa mission providentielle et reconnaît ce qui l’unit à la mission de la Russie.

Les événements récents nous ont montré que l’athéisme matérialiste qui a dévasté l’Empire Russe et le monde depuis 1917 – comme l’a annoncé la Très Sainte Vierge Marie à Fatima – s’est aujourd’hui uni au libéralisme dans l’idéologie mondialiste, qui sous-tend le projet délirant du Nouvel Ordre Mondial.

Un projet infernal, comme l’a souligné à juste titre le Président Vladimir Vladimirovitch Poutine dans un récent discours, dans lequel la haine de la civilisation chrétienne veut créer une société d’esclaves inféodés à l’élite de Davos. Une société dystopique, sans passé et sans avenir, sans Foi et sans idéaux, sans culture et sans art, sans pères et mères, sans famille et sans État, sans enseignants et guides spirituels, sans respect pour les personnes âgées et sans espérance pour nos enfants. Nous ne pouvons pas être surpris qu’après avoir déchristianisé le monde occidental, cette élite considère la Russie comme un ennemi à renverser.

La Fédération de Russie se présente indéniablement comme le dernier bastion de la civilisation contre la barbarie, et rassemble autour d’elle toutes les Nations qui n’entendent pas se soumettre à la colonisation de l’OTAN, de l’ONU, de l’OMS, de la Banque Mondiale, du Fond Monétaire International et cette ensemble de Fondations qui ont pour but l’endoctrinement des masses, la manipulation de l’information, la création de « printemps de couleur » pour déstabiliser les gouvernements légitimement élus et semer le chaos, les guerres et la misère comme instrumentum regni.

[…] Ceux qui déclarent aujourd’hui la Russie ennemie, considèrent aussi les Européens, les Américains, les Australiens et les Canadiens comme ennemis, et les traitent comme tels, les persécutant et les appauvrissant. Mais alors que les émissaires du Forum Économique Mondial dans les gouvernements occidentaux peuvent légiférer contre le bien de leurs propres citoyens et tenir les dirigeants mondiaux entre leurs mains, ce changement de régime qui a réussi dans d’autres États s’est arrêté aux frontières de la Russie. D’autre part, la fraude électorale de 2020 aux États-Unis d’Amérique était également indispensable pour empêcher la confirmation du Président Donald Trump, tout comme en 2013 l’État profond et l’Église profonde ont réussi à faire démissionner le pape Benoît XVI et à élire une personne agréée par le Nouvel Ordre Mondial, le jésuite Jorge Mario Bergoglio.

Votre engagement doit certainement promouvoir les relations d’amitié de la Russie avec tous les peuples, selon ce principe de multipolarité qui, dans une sage vision politique à long terme, est le meilleur moyen de combattre l’unipolarisme mondialiste.

Mais cette amitié, ces relations de concorde et de coopération mutuelle, ne peuvent ignorer la dénonciation du coup d’État perpétré contre l’humanité par de dangereux subversifs dont le but déclaré est l’établissement d’une tyrannie infernale dans laquelle la haine de Dieu et de l’homme créé à son image, la maladie, la mort, l’ignorance, la pauvreté, la violence, l’égoïsme, la corruption règnent en maîtres. C’est le royaume de l’Antichrist. Ce Léviathan doit être identifié et combattu. […] Nous sommes en train de mener une bataille historique : demeurons sous le manteau de la Très Sainte Vierge, la glorieuse Nikopèia, avec l’Archange Saint Michel. La victoire appartient au Christ et à ceux qui se tiennent sous la sainte bannière de la Croix.

+ Carlo Maria Viganò, Archevêque

14 mars 2023

© Traduction de F. de Villasmundo pour MPI relue et corrigée par Mgr Viganò

Rappelons qu’en août-septembre dernier Paix Liturgique avait interviewé Mgr Vigano. Les réponses avaient été publiées dans la lettre n°885 en date du 12 septembre dernier.

Il revenait notamment sur les persécutions engagées contre les fidèles de la messe tridentine : “Il est évident que cette action de guerre totale envers les Catholiques traditionnels implique une stratégie et une tactique, et qu’elle répond à un plan concocté depuis des décennies pour détruire l’Église du Christ et la remplacer par sa contrefaçon œcuménique, mondialiste et apostate. Il serait insensé de penser qu’ils agissent sans but et sans s’organiser. Même l’élection de Bergoglio au Conclave de 2013 fut planifiée : n’oublions pas les courriels entre John Podesta et Hillary Clinton sur la nécessité de promouvoir un « printemps de l’Église » dans lequel un Pape progressiste en modifie la doctrine et la morale en les asservissant à l’idéologie du Nouvel Ordre Mondial. L’action contre Benoît XVI pour le pousser à démissionner fut planifiée. Le travail subversif des novateurs au Concile fut planifié. L’action des progressistes fidèles à Bergoglio dans les Synodes, dans les réunions des Dicastères de la Curie, dans les Consistoires est planifiée. D’autre part, derrière les ennemis du Christ et de l’Église se cache toujours Satan, avec ses complots, ses tromperies, ses mensonges”.

Et brossait à grands traits l’avenir immédiat de l’Eglise, qui s’annonçait compliqué : “à court terme, l’Église devra faire face aux désastres causés par Bergoglio et par sa clique de corrompus. Les dommages de ce « pontificat » sont incalculables, et sont maintenant reconnus même par des gens simples, chez qui le sensus fidei met en évidence l’absolue incompatibilité de la Hiérarchie actuelle avec le corps ecclésial. L’extranéité que nous voyons dans la sphère civile entre la classe politique et les citoyens se reflète dans celle qui est toujours plus profonde entre l’autorité ecclésiastique et les fidèles.

À long terme, cependant, je crois que l’Église trouvera précisément dans cette profonde crise de la foi un élan pour se renouveler et se purifier, abandonnant définitivement cette attitude intrinsèquement libérale qui a jusqu’à présent réuni Dieu et Mammon, le Christ et Bélial, saint Pie V et Bergoglio. Nous avons vu le visage déformé et terrifiant de l’Ennemi, qui a pu s’infiltrer jusque dans le saint des saints en tirant parti de la disponibilité aux compromis, de la médiocrité des clercs, de respect humain et de la lâcheté de la Hiérarchie. Nous avons sous les yeux la sainteté et l’humilité de tant de bons prêtres, religieux et fidèles qui se réveillent de leur sommeil et comprennent la bataille historique en cours. En même temps, nous voyons la corruption, la malhonnêteté, l’immoralité et la rébellion contre Dieu de ceux qui se présentent comme les véritables dépositaires de l’autorité du Christ, alors qu’ils l’usurpent avec malveillance et l’exercent avec violence. Même un enfant comprend de quel côté on doit se placer, qui écouter et de qui s’éloigner. C’est pourquoi les paroles de Notre Seigneur sont aujourd’hui plus que jamais valables : Si vous ne vous convertissez pas et ne devenez pas comme des enfants, vous n’entrerez pas dans le Royaume des cieux (Mt 18, 3)“.