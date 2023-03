Emission Terres de Mission (n°305) : bilan d’une rencontre avec les évêques

Eglise universelle : 20 leçons de bioéthique

Le développement des sciences et des techniques médicales a fait surgir des questions que nos anciens n’auraient pas imaginées : fécondation in vitro, PMA, GPA, dons d’organes, etc. Bien des consciences s’inquiètent pour savoir si toutes ces techniques restent bien au service de l’homme. L’abbé François Knittel nous présente son livre : Au service de la vie. Vingt leçons de bioéthique, précieux travail, sur ces questions, reposant sur des arguments et des raisonnements rationnels.

Eglise en France : Bilan d’une rencontre traditionalistes-évêques de France

Le 21 février dernier Philippe Darantière, porte parole de l’association Lex orandi qui regroupe des associations de défense de la messe romaine traditionnelle était reçu par deux évêques mandatés par Mgr de Moulins-Beaufort, président de la Conférence des Evêques de France. Il nous fait le bilan de cette rencontre durant laquelle semblent s’être confrontées deux conceptions de la communion dans l’Eglise. Pour les uns la communion est d’abord adhésion à la même foi, pour les autres participation aux mêmes rassemblements communautaires.

Eglise en Marche : le Stabat Mater de Rossini avec l’ensemble Sequentiae

L’ensemble vocal Sequentiae dirigé par Mathieu Bonnin, fort de 25 musiciens professionnels et 30 choristes, s’attache à diffuser la musique sacrée. Sa porte-parole, Cécile, présente le programme de sa prochaine saison qui débutera le 25 mars. Au programme le Stabat mater de Rossini et le concerto pour violon en mi mineur de Félix Mendelssohn.



En cette période de Carême, n’oublions pas de soutenir TV Libertés