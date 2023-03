Dernier numéro de la revue d’Una Voce (Mars-Avril 2023)

Dans son éditorial du numéro 341 (Mars-Avril 2023), Patrick Banken s’inquiète de la situation d’ “Apartheid” née des différentes décision romaines ces derniers mois sur la question de la liturgie traditionnelle, le rescrit publié par le Saint-Siège fin février va encore dans ce sens. L’association souligne toute fois que le dialogue entre les laïcs et les évêques de France n’est pas rompu. Un extrait de cet éditorial est en ligne sur le site de l’association.

L’association revient également sur les obsèques du Pape émérite à Rome en janvier dernier et poursuit son dossier sur l’Art sacré au XXe siècle.

On lira également le long échange entre Anne-Marie Epitalon et le RP Dominique-Marie de Saint-Laumer, FSVF, qui évoque les nombreux travaux du Couvent Saint-Thomas d’Aquin de Chémeré-le-Roi ces dernières années (Fraternité Saint-Vincent Ferrier). On y lira également ce qui concerne les travaux en cours, ceux du Maître-Autel de l’église Conventuelle (Soutenir ici) (Extrait de l’article ci-dessous).

