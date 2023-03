32è anniversaire du rappel à Dieu de Mgr Lefebvre

C’est pourquoi, mes chers amis, aujourd’hui, voyez, comme je l’ai été ordonné moi-même, et comme ici tous les confrères qui sont d’un certain âge ont été ordonnés également, ont tous été ordonnés dans la Sainte Messe traditionnelle de toujours, ils ont reçu le pouvoir de célébrer la Sainte Messe et le Saint Sacrifice dans ce rite romain de toujours. Rappelez-vous cela : J’ai été ordonné dans ce rite et je ne veux pas le quitter ; je ne veux pas l’abandonner, c’est la messe dans laquelle j’ai été ordonné et dans laquelle je dois continuer de vivre. Et c’est vraiment la messe de l’Église catholique romaine.

Alors soyez fidèles, fidèles à votre Saint Sacrifice de la messe qui vous donne tant et tant de consolations, tant de joie, tant de soutien dans vos difficultés, dans vos épreuves, dans les persécutions que vous risquez de subir, vous trouverez la force de subir avec Notre Seigneur Jésus-Christ toutes ces avanies ; vous le trouverez dans la Saint Sacrifice de la messe.

Et donnant vraiment Notre Seigneur Jésus-Christ dans son Sang, dans son Corps, dans son Âme, dans sa Divinité, aux fidèles, vous donnerez aussi aux fidèles le courage de continuer à suivre l’Église dans sa tradition et à se conformer à tous les exemples des saints qui les ont précédés, qui nous ont précédés, tous ceux qui ont et canonisés, béatifiés, montrés comme exemple de Sainteté dans la Sainte Église, ceux-là continueront d’être nos modèles.

Que la Vierge Marie en particulier soit notre modèle. Demandons-lui aujourd’hui de faire de vous, mes chers amis, de saints Prêtres, des prêtres comme elle les désire. Et certainement si vous l’invoquez au cours de votre vie, elle vous protégera et fera de vous des prêtres selon le cœur de Notre Seigneur Jésus-Christ son divin Fils.