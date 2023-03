Metz : un chanteur LGBT+ dans la basilique Saint-Pierre aux Nonnains

Le collectif Lorraine catholique alerte au sujet du concert du chanteur promoteur du lobby LGBT+ Bilal Hassani dans la basilique Saint-Pierre aux Nonnains, ce mercredi 5 avril en pleine Semaine sainte, et appelle à un chapelet de réparation sur les lieux. Ladite basilique, qui date en partie du IVe siècle et est désacralisée depuis 1556, et est devenue ces dernières années une salle de concerts et d’évenements culturels.

Mercredi 5 avril, en pleine Semaine sainte, la basilique Saint-Pierre-aux-Nonnains de Metz, la plus vieille église de France, sera hideusement profanée par un “spectacle” du chanteur transsexuel Bilal Hassani. N’y avait-il pas d’autre endroit pour accueillir cette prestation ? Les salles des spectacle sont-elles toutes occupées en ce mercredi saint ? Non bien sûr, mais il s’agit comme d’habitude de fouler aux pieds la religion chrétienne et de souiller tout ce qui ne l’est pas encore, par des obscénités comme ce “tube” de l'”artiste”(attention images choquantes) : https://www.youtube.com/watch?v=mLl2hmCp7cw Chrétiens fidèles, soyons nombreux à défendre l’honneur de Notre Seigneur Jésus-Christ en cette fin de Carême ! Il ne sera pas dit que nous aurons laissé Ses ennemis cracher sur Lui sans réagir. Soyons très nombreux à venir prier le chapelet, à 19h45, ce mercredi 5 avril, devant notre basilique de Saint-Pierre-aux-Nonnains occupée. Nous y implorerons le Ciel d’empêcher ce sacrilège si telle est Sa volonté, et nous Lui demanderons pardon pour nos péchés et ceux des profanateurs. Merci de faire circuler l’information. En union de prières et de combat, Lorraine catholique