Vente de Printemps de l’école Saint-Dominique (Le Pecq) le 31 mars

Fondé par un groupe de parents soucieux de l’éducation et l’instruction de leurs enfants, l’Ecole Saint-Dominique a ouvert ses portes en 1992. Le groupe scolaire compte désormais 830 élèves avec un primaire mixte, un collège et lycée de garçons, et un collège et lycée de filles ! Des prêtres de l’Institut du Christ Roi assurent l’aumônerie de l’école.

En vue des cérémonies religieuses de printemps, de Pâques, de la fête des mères et des pères, des mariages, l’Ecole saint-Dominique vous propose une vente spéciale le vendredi 31 mars de 8h30 à 16h30. Nombreux stands : Librairie, bijoux, objets religieux, image pieuses, Villa d’Elba, décorations florales, créations des mamans, cadeaux de naissance.