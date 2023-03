Les inscriptions au Pèlerinage de Tradition à partir du 3 avril 2023

Le Pèlerinage de Tradition de Chartres à Paris invite les fidèles à s’inscrire en ligne dès lundi 3 avril :

Chers pèlerins, chers amis,

Nous avons le plaisir de vous annoncer que les inscriptions pour le Pèlerinage de Pentecôte des 27, 28 et 29 mai 2023, de Chartres à Paris, seront ouvertes dès le lundi 3 avril, lendemain du dimanche des Rameaux. Cette année, nous avons choisi pour thème « Les Béatitudes, le courage de la sainteté, l’audace de la chrétienté ». Nous sommes convaincus qu’il sera une source d’inspiration et de méditation pour tous les pèlerins.

Grâce à votre engagement et à celui des bénévoles, nous avons constaté une augmentation constante du nombre d’inscrits chaque année. Et particulièrement de la mobilisation et l’enthousiasme des jeunes qui représentent un grand espoir pour l’avenir de la chrétienté.

Voici quelques chiffres qui témoignent de l’énergie et de la dynamique de notre pèlerinage :

• 10% d’augmentation du nombre d’inscrits par rapport à 2019 (malgré l’interruption de 2 ans)

• 85% des inscriptions effectuées en ligne en 2022, ce qui a grandement simplifié notre travail administratif.

• Un nombre croissant d’enfants inscrits, signe de vitalité et de pérennité.

De nouveau, nous vous encourageons à vous inscrire nombreux et à inviter vos amis, vos proches et vos connaissances à vivre ces trois jours de prières et de sacrifices. Ensemble, nous pourrons faire rayonner la chrétienté et témoigner de notre foi auprès de ceux qui nous entourent.

Inscrivez-vous dès le 3 avril et rejoignez-nous dans cette belle aventure spirituelle !