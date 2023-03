Rappel à Dieu du Père Giovanni Salerno

Les Missionnaires Serviteurs des Pauvres qui oeuvrent essentiellement en Amérique du Sud, viennent de publier leur dernière lettre dans laquelle ils annoncent le rappel à Dieu de leur fondateur le Père Giovanni Salerno, msp le 4 février 2023.

Le Père Giovanni Salerno est né à Gela (Caltanissetta-Sicile, Italie) le 30 janvier 1938. De 1957 à 1961, il fait des études de théologie au séminaire archidiocésain de Monreale (Palerme) et est ordonné prêtre le 23 décembre 1961. En août 1968, le père Salerno part avec un groupe d’Augustins pour fonder une prélature dans la région andine d’Apurimac (Pérou). Au cours de cette mission, il est confronté à une situation véritablement alarmante : des villages entiers vivent encore “ à l’âge de pierre”, complètement abandonnés. Pour cette raison, et inspiré par l’encyclique “Populorum Progressio” du Pape Paul VI, le P. Giovanni fonde les “Missionnaires Serviteurs des Pauvres” (MSP) pour répondre à l’appel constant du Pape à aller à la rencontre de la majorité de l’humanité qui souffre de la faim, de l’injustice et de toutes sortes de maladies.