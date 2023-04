L’Eglise est attentive aux dirigeants politiques

Dans une lettre pastorale destinée aux fidèles du doyenné de Saint-Quentin-en-Yvelines, faisant suite à une visite pastorale, Mgr Crépy, évêque de Versailles, écrit :

[…] Le terrain des paroisses, c’est aussi découvrir les communes avec leurs élus. Ainsi, fut très intéressante la rencontre d’une douzaine de maires, dans les locaux de la communauté de communes, en présence des curés. Aux dires mêmes des maires, ce type d’échanges, un peu inhabituel avec l’évêque, les surprend et les enchante car c’est l’occasion de parler de sujets autres que ceux techniques et administratifs habituels. De fait, c’est pour bon nombre d’entre eux, l’occasion d’exprimer les motivations personnelles de leur engagement, leurs convictions et ce qui leur tient à cœur dans la vie de leur commune comme, par exemple, les projets qu’ils aimeraient réaliser. Il est alors opportun de rappeler que l’Eglise, dès ses débuts, est attentive aux dirigeants politiques. Saint Paul, lui-même, demande de prier pour eux (1 Tm 2,2). De fait, l’Eglise, dans sa doctrine sociale, souligne fortement l’importance de l’engagement politique au service du bien commun. Dans les témoignages des élus, beaucoup soulignent ce souci de travailler au bien de leurs concitoyens, lucides aussi de la complexité des situations, des attentes contradictoires des personnes. Il est bon que l’évêque leur manifeste ainsi combien il prend au sérieux le sens du bien commun pour lequel ils œuvrent jour après jour.

La vie sociale, sous toutes ses formes et en particulier dans ses difficultés les plus criantes, rejoint de bien des manières la vie des communautés paroissiales. Comme avec les élus, il est bon de rencontrer ceux et celles qui ont des responsabilités dans la vie locale et qui traitent de situations souvent compliquées et douloureuses. Ainsi la visite des responsables du commissariat de police d’Elancourt permet de mieux comprendre le travail complexe des policiers, au service de la sécurité et face à toutes sortes de problèmes de violences, drogues et autres. Un tel dialogue permet de sortir des clichés, parfois rapides, sur la Police et de mieux connaître leur travail au quotidien, souvent rude, y compris quand ils rentrent chez eux. Il existe d’ailleurs des collaborations possibles avec les paroisses qui accueillent des jeunes vivant des situations familiales difficiles – dans les patronages, par exemple –, souvent en quête de sens et sans personne à leurs côtés pour trouver des repères. […]