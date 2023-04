Nomination de Mgr Jean-Pierre Vuillemin évêque du Mans

Le Pape François a également nommé ce lundi 3 avril Mgr Jean-Pierre Vuillemin, évêque du Mans. Il succède à Mgr Le Saux nommé évêque d’Annecy en juin 2022. Mgr Vuillemin était évêque auxiliaire de Metz depuis 2019.

Mgr Jean–Pierre Vuillemin

évêque du Mans

Né le 21 janvier 1967 à Rambervilliers (Vosges).

Ordination sacerdotale le 11 juin 1994 pour le diocèse de Saint–Dié.

Ordination épiscopale le 3 février 2019 pour le diocèse de Metz.



Études

Séminaire interdiocésain de Lorraine ;

Maîtrise de théologie à l’Université de Metz ;

Faculté de droit de l’Institut catholique de Paris.

Diplôme

Doctorat en droit canonique et civil.



Ordinations

Ordonné prêtre le 11 juin 1994 pour le diocèse de Saint–Dié.

Nommé évêque auxiliaire de Metz le 8 janvier 2019 – ordonné le 3 février 2019.

Ministères

1994–1996 Vicaire de la paroisse de Bruyères ;

1996–1999 Études de droit à Paris ;

1999–2004 Curé in solidum de la paroisse Saint–Pierre–Fourier de Mirecourt ;

1999–2011 Official de l’Officialité interdiocésaine de Dijon, Nancy, Saint–Dié et Verdun ;

2004–2012 Curé de la paroisse La–Croix–de–Virine de Dompaire ;

2011–2016 Vice–Official de l’Officialité métropolitaine de Besançon ;

2012–2018 Curé doyen de la communauté de paroisses d’Épinal;

Depuis 2019 Évêque auxiliaire de Metz ;

2021–2022 Administrateur apostolique du diocèse de Metz.

Responsabilités au sein de la Conférence des évêques de France (CEF)

Membre du Conseil famille et société ;

Membre du Conseil pour les questions canoniques