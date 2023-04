Ajoux (07) : la mairie rénove l’église pour qu’elle serve enfin

La mairie d’Ajoux en Ardèche a décidé de rénover son église pour qu’elle serve un peu plus – actuellement il n’y a qu’une messe par an. Le diocèse de Viviers, exsangue à force de modernisme, est prêt à aller…jusqu’à 3 messes par an.

En revanche il ne voit aucun problème à ce que la mairie organise des expositions et des concerts dans l’église.

“La nouvelle équipe municipale d’Ajoux, élue en 2020, souhaiterait utiliser un peu plus l’église de la commune. L’église actuelle construite en 1868 et qui fait partie de la paroisse “Sainte mère Térésa” de Privas est utilisée pour le culte une fois par an. Le nouveau curé de la paroisse espère pouvoir venir y dire la messe deux ou trois fois par an.

En accord avec la paroisse, le maire voudrait donc pouvoir y organiser des concerts ou des expos. D’où les travaux qui ont déjà débuté pour un coût total de 50.000 euros.

La cloche Marie-Louise, 157 kilos a de nouveau donné de la voix le 28 février dernier. Elle sonne trois fois par jour pour l’angélus. Et ça faisait dix ans que ce n’était pas arrivé. Mais les travaux sont plus importants : il s’agit d’éliminer l’humidité qui affecte les murs intérieurs. L’électricité sera refaite. L’équipe municipale veut aussi mieux sonoriser cette église”.

Une cagnotte a été lancée pour aider la commune à financer les travaux – elle a déjà recueilli 50.000 euros.

