Que doit faire l’enfant qui croit avoir la vocation sacerdotale ?

Dans le bulletin n°216 (premier semestre 2023) du prieuré Sainte Thérèse de Rouen, de la FSSPX, il y a un dossier sur les vocations.

Extrait du Petit Trésor des Catéchismes diocésains, trois Siècles de Catéchèse catholique

Par M. l’abbé Jean-Pierre PUTOIS, Ed. VIA ROMANA, 2017.

Que doit faire l’enfant qui croit avoir la vocation d’être prêtre ?

L’enfant qui croit avoir la vocation d’être prêtre doit :

– consulter son confesseur ;

– puis, si l’avis est favorable, s’ouvrir de cette vocation à ses parents

– et, avec leur consentement, se préparer par la piété et le travail à la réaliser.

Que doivent faire les parents qui remarquent en leurs enfants la vocation pour l’état ecclésiastique ?

Les parents doivent :

– encourager la vocation ecclésiastique de leurs enfants,

– la regarder comme un honneur pour leur famille

– et veiller à ce qu’ils ne la perdent pas.

Qu’est-ce que les parents ainsi que le Curé et le confesseur ont encore à faire vis-à-vis des enfants qui donnent des signes de vocation à l’état ecclésiastique ?

Ils ont à veiller :

– à ce que ces enfants soient tout particulièrement éloignés de la contagion du siècle ;

– à ce qu’ils soient formés à la piété et à la vertu ;

– à ce qu’ils entretiennent en eux le germe de la vocation divine.

L’état de ceux qui, par amour de Dieu, ne se marient point, n’est-il pas beaucoup plus saint que l’état des personnes mariées ?

Oui, il est bien meilleur et beaucoup plus saint.

N’y a-t-il pas un état plus parfait et plus agréable à Dieu que celui du mariage ?

Oui, il y a un état plus parfait et plus agréable à Dieu que celui du mariage, c’est celui de la virginité chrétienne et du célibat religieux.

L’état de virginité est-il plus parfait que celui du mariage ?

Oui, parce qu’il est plus conforme à la pureté de Jésus-Christ et des anges.

Que doit-on penser des parents qui empêchent leurs enfants d’embrasser l’état ecclésiastique ou la vie religieuse, quoiqu’ils y soient appelés de Dieu ?

Ces parents se rendent grandement coupables en s’opposant à la volonté de Dieu, et ils s’exposent à faire le malheur de leurs enfants.

Bulletin 216 et dossier sur les vocations