Gap : l’évêché vendu, une situation qui reste fragile

Trop difficile à chauffer et à maintenir dans le patrimoine diocésain, la résidence de l’évêque de Gap, 18 boulevard du général de Gaulle – à ne pas confondre avec la maison diocésaine – a été vendue cet automne 1.6 millions d’euros pour devenir une résidence seniors.

Pour Mgr Malle les frais de fonctionnement de cet évêché se montaient à 30.000 euros par an. Selon nos informations cette vente aura aussi comme conséquence d’assainir les finances du diocèse et lui permettre de tourner la page après la gestion dispendieuse de Mgr di Falco – même si les comptes semblent indiquer que la situation du diocèse reste fragile.

D’après les comptes diocésains, le diocèse avait un déficit de 208.135 euros en 2019 et un excédent de 225.000 euros en 2020. Il y avait 7.8 millions d’euros de dettes en 2019 et 8 millions d’euros en 2020, dont près de 3.9 millions d’autres dettes – on trouve plus loin dans les comptes 2020 (page 17) que “l’association diocésaine détient une créance rattachée à la SCI Gap et Embrun de 1.325.645 euros et une dette de 3.886.095 euros“. Un immeuble, valorisé à 1€ dans les comptes, a été cédé…284.000 euros en 2020, à Gap au 1 rue Balmens.

L’on apprend par ailleurs que des biens situés… en Colombie restent à percevoir du legs de Mme L, mais que le diocèse ne peut entrer en possession, et des titres de W finances, soldés en 2011 avec une moins-value, donnent lieu à une provision pour dépréciation de 318.045 euros fin 2020.

Le Covid a quelque peu plombé le diocèse en 2020, avec des quêtes en recul de 21.3%, des produits de formation et pélérinages en recul de 83%, mais un denier du culte en progression de 13.6%. Près de 2.9 millions d’euros sont provisionnés pour dépréciation financière, et 1.4 millions d’euros sur 2.3 millions sont des dettes à plus d’un an. Le diocèse compte cinq cadres et 18 employés, en équivalent temps plein.

comptes-gap-2020

En 2021 l’exercice est à nouveau déficitaire (-237.021 euros). Il y a 9.6 millions d’euros de dettes, dont 2.1 auprès d’établissements de crédit, en légère baisse, et 5.3 millions d’euros en “emprunts et dettes financières diverses“.

Pourtant les legs repartent à la hausse – 1.6 millions reçus en 2021 contre 372.273 en 2020. Des biens ont à nouveau été cédés : deux terrains diocésains au Poët pour 34830 euros, et deux appartements légués, un à Laragne (50.000 euros) et un autre à Monetier les Bains pour 82.700 euros (page 20). La dette détenue dans la SCI de Gap et d’Embrun passe à 4.075.115 euros – cette filiale du diocèse, qui en détient 59.7% du capital (page 32) a achevé son exercice 2021 avec un déficit de 569.683 euros.

Les biens légués en Colombie n’ont toujours pas été récupérés – mais ce legs a entraîné une “régularisation” de 223.000 euros à cause de dettes qui y étaient liées (page 21).

comptes-gap-2021