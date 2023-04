Mgr Ulrich marche sur des œufs… de Pâques

Jean-Marie Guénois a interrogé l’archevêque de Paris samedi pour Le Figaro. Et notamment sur les traditionalistes :

Quelle est votre position fondamentale sur la question traditionaliste ?

Il y a cinq lieux dans Paris qui permettent de célébrer la liturgie dans l’Ordo ancien. Ce n’est pas rien. Ils ont été maintenus et sont répartis pour être facilement rejoints. Ma conviction est que la particularité de l’Église latine repose sur son rite, il lui donne depuis toujours son unité. J’ai vu dans ma jeunesse, après le concile Vatican II, des situations qui justifiaient une opposition au nouveau rite, parce qu’il était maltraité. Ce n’est plus le cas aujourd’hui. Globalement, la célébration de la liturgie est belle et digne. Elle correspond à ce que l’Église veut et demande. Certains ont besoin de garder cette liturgie et il faut la garder un certain temps pour eux. Mais je pense que le trésor de la liturgie s’accomplit et se développe selon ce que l’Église demande que nous célébrions.

Beaucoup vivent très mal les restrictions liturgiques imposées par le pape…

Benoît XVI s’est toujours appliqué à dire que le concile Vatican II n’était pas la rupture mais la continuité. C’est ce que je crois très profondément. J’ai rencontré les personnes dont vous parlez. Je les ai reçues et je les respecte ; c’est ce que j’ai montré aussi dans mes diocèses précédents. Je regrette beaucoup que l’on se divise sur ce point. Mais je crois que l’obéissance à l’Église est aussi une vertu. Comme je l’ai écrit dans ma première lettre pastorale, je leur redis : chacun de vous, je vous aime comme des enfants de Dieu et comme des fidèles du Christ.

Il y a du « en même temps » dans ces réponses. Il nous respecte, mais il voudrait qu’on obéisse. Il y a suffisamment de lieux culte pour nous, mais la liturgie nouvelle est belle et digne, mais…

Interrogé quelques jours plus tôt sur Radio Notre-Dame, le même Mgr Ulrich se lamentait de l’absence des trentenaires dans les paroisses parisiennes…

Les paroisses parisiennes se vident des trentenaires. @MgrUlrich s'inquiète de la dépopulation de la capitale.#RNDmatin https://t.co/EfmabuRXeB pic.twitter.com/Rdt5CvIwmv — Radio Notre Dame (@radionotredame) April 5, 2023

Et s’il y avait une autre cause que le prix de l’immobilier ? Si les trentenaires en question ne se satisfaisaient pas de la liturgie rénovée ? Liturgie ni latine ni grégorienne ni orientée ? Si ces trentenaires avaient été échaudés par les mesures cléricales durant le Covid, qui ont privé leurs enfants d’un enseignement catholique et des sacrements ? Et si ces trentenaires avaient trouvé leur nourriture spirituelle auprès des traditionalistes ?…