Affaire de Salvert : le communiqué des MEP

Paris, le 7 avril 2023

Ce mercredi 5 avril, les Missions Etrangères de Paris ont appris avec gravité le placement en garde à vue et sa levée sans poursuite à ce stade d’un de leurs prêtres en mission dans le diocèse d’Angers depuis septembre 2017. Selon la presse locale, cette garde à vue aurait été ordonnée dans le cadre d’une enquête ouverte pour des faits de viols aggravés sur adultes qui auraient été commis il y a plusieurs années. Les Missions Etrangères de Paris adressent leurs premières pensées aux personnes blessées par les faits reprochés à ce prêtre.

Cette mesure de garde à vue est intervenue après un signalement au Procureur de la République d’Angers en janvier 2022, réalisé par le Supérieur Général des Missions Etrangères de Paris conjointement avec l’Evêque d’Angers, à la suite d’une alerte parvenue à la cellule d’écoute pour les victimes d’abus du diocèse de Nantes.

Prêtre au titre des MEP – au Japon puis en France – depuis 1997, ce confrère est revenu en France en 2011 à la demande de l’évêque du diocèse de Sapporo (Japon), en raison de relations sexuelles à notre connaissance consenties, contraires à son engagement ecclésiastique.

Après un temps de mission au service de la maison mère des Missions Etrangères de Paris, il s’est retiré pour réfléchir à sa vocation de prêtre dans une communauté religieuse. Il a réaffirmé son engagement dans le sacerdoce. Avec l’accord de l’évêque d’Angers il a donc été nommé en 2017 prêtre de paroisse.

Aujourd’hui malgré l’émotion vive et légitime que cette information suscite, il est important pour les Missions Etrangères de rappeler que tant que les faits reprochés n’auront pas été condamnés définitivement par la justice, la présomption d’innocence doit être respectée.

Les Missions Etrangères de Paris partagent la douleur ressentie par toutes les personnes proches de la Société et du Diocèse d’Angers. Aux côtés de l’Eglise de France, les Missions Etrangères de Paris sont pleinement engagées dans un travail de transparence et de lutte contre toutes sortes d’abus, et encouragent toute personne qui serait victime à se signaler.

En collaboration avec le Diocèse d’Angers, les Missions Etrangères de Paris assurent les autorités judiciaires de leur entière coopération.

Contact presse