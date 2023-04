L’Opus Dei en congrès à Rome

Près de 300 membres de l’Opus Dei sont réunis à Rome du 12 au 17 avril pour réfléchir aux statuts de la prélature et les adapter au motu proprio Ad charisma tuendum. Ce document, publié en août 2022, demandait à l’organisation de se réorganiser dans le cadre de la nouvelle Constitution apostolique. Ad charisma tuendum instaure comme principal changement le passage de la prélature personnelle du dicastère pour les Evêques à celui pour le Clergé. Cela signifie que le supérieur ne pourra plus être un évêque. Le motu proprio oblige aussi l’Opus Dei à présenter annuellement un rapport sur ses activités, alors que cela ne lui était jusque-là demandé que tous les cinq ans.

La réunion aura donc pour but de réfléchir à la meilleure façon de réaliser l’adaptation des statuts de l’Oeuvre. 126 femmes et 148 hommes, dont 90 prêtres, participent au Congrès extraordinaire. Les travaux et les conclusions de ces journées seront présentés au dicastère pour le Clergé. Le Saint-Siège communiquera ultérieurement les modifications finales aux statuts approuvées par le pape.

La prélature se compose actuellement de 93 600 personnes, dont 2 093 prêtres. 1 957 prêtres incardinés dans différents diocèses du monde font partie également de la Société Sacerdotale de la Sainte Croix.