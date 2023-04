Messe de réparation après le saccage d’une église à Angers

Communiqué de Monseigneur Emmanuel Delmas suite aux dégradations survenues dans la basilique Sainte-Madeleine d’Angers :

J’ai appris avec une grande tristesse et j’ai pu constater sur place les violentes dégradations commises mercredi 12 avril au sein de la basilique Sainte-Madeleine de la paroisse Saint-Jean-Paul-II à Angers.

Avec les représentants de l’Etat, le maire d’Angers et les autres élus, les paroissiens, les angevins et bien au-delà, je suis sous le choc. Nous sommes affectés par la violence déterminée qui s’est manifestée dans cet édifice religieux ouvert à tous et au service de la paix.

Ces actes de vandalisme sur une église n’atteignent pas que des pierres et des objets : c’est bien notre foi chrétienne qui est touchée. Notre douleur est profonde. Je rencontrerai les fidèles de la paroisse dimanche 23 avril au cours d’une messe de réparation que je présiderai à la basilique Sainte-Madeleine.

Je remercie vivement les autorités civiles et religieuses, et tous ceux qui, nombreux, nous témoignent leur soutien en ces circonstances.

En cette Octave de Pâques, forts de notre espérance et de notre foi au Christ ressuscité et victorieux, traversons ensemble cette épreuve.

Mgr Emmanuel DELMAS +

Evêque d’Angers

Par ailleurs, un chapelet est organisé vendredi à 19h devant l’église.