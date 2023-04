Abus sexuels du clergé : une quinzaine de victimes se sont fait connaître de Mgr Wintzer

Interrogé sur son nouveau livre – dont il entend reverser les recettes au fonds SELAM chargé d’indemniser les victimes connues d’abus sexuels du clergé qui ne peuvent plus ester en justice pour cause de prescription, Mgr Wintzer, évêque de Poitiers, a donné l’état des lieux dans son diocèse – qui englobe la Vienne et les Deux-Sèvres.

“Une quinzaine de victimes se sont manifestées. Elles n’ont pas de colère, mais gardent une grande douleur de ne pas avoir été protégées. Ce sont des victimes de faits anciens dont les auteurs sont tous morts.

J’ai écrit à ces personnes pour leur donner les adresses et procédures afin de demander réparation, si elles le souhaitent. Un fonds d’indemnisation (20M€) continue d’être alimenté par les diocèses et les évêques. En outre, le bénéfice des ventes de mon livre sera reversé à ce fonds”.

Il ne dit pas cependant s’il a expliqué aux victimes qu’elles étaient “enfermées dans leurs émotions”.

