La pastorale de la syrophénicienne, ou une Eglise sans prêtres ni fidèles

Le service des Laïcs en mission pastorale paroissiale s’appelle « La Pastorale de la Syrophénicienne ».

Cette Pastorale sera mise en œuvre par les Curés et les Animateurs laïcs en mission ecclésiale paroissiale et/ou tous ceux qui œuvrent dans les communautés locales.

Dans des temps pas si anciens, une communauté humaine, pouvait être identifiée à une communauté paroissiale autour de l’église, dans un espace géographique unifié.

D’un côté, une commune, un maire, d’un autre côté, une paroisse, un curé, unifiant globalement les destins d’hommes et de femmes naissant, étudiant, travaillant, se mariant, donnant naissance à des enfants, vieillissant et mourant au sein de leur communauté.

Et tout cela en rapport avec un département, un Préfet, un diocèse, un Evêque, avec comme intermédiaires, des cantons, des doyennés,

Et dans les villes étaient reproduits par quartiers suffisamment identifiés les mêmes modèles que ceux des villages, souvent coordonnés par un archiprêtre.

Dans notre Ardèche, quelques anciens, prêtres, religieux (ses) et laïcs ont encore connu cette situation.

Les grandes réformes des territoires paroissiaux on été une étape pour maintenir le modèle des paroisses traditionnelles.

En fait, elles ont été nécessaires parce que depuis globalement les années 1970, le nombre de prêtres avait commencé de diminuer singulièrement, et que le souci, réaffirmé dans le droit canonique de 1983, était de maintenir les paroisses.

On a donc nommé « Paroisse » des regroupements d’anciennes paroisses en pensant qu’un simple agrandissement permettrait à moins de prêtres de continuer à en être les pasteurs.

Mais sentant bien que ces nouvelles paroisses n’avaient de similaires avec les anciennes que la forme canonique, il a été heureusement introduit la réalité des communautés locales, avec leurs « relais ».

Tout cela a eu en général pour effet d’imaginer une nouvelle structure hiérarchique, d’Equipes d’Animation Pastorale, de Conseils paroissiaux, économiques, essentiellement centralisés, le nombre d’habitants ou la taille géographique ayant souvent été les critères des « lieux centre » et d’éloigner les prêtres d’un apostolat de proximité, impossible de toute façon à assumer vu leur nombre.