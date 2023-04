Le rappel de Mgr Habert sur les apparitions de Tilly-sur-Seulles

Le 2 février 1903, Marie Martel voit le Sacré-Coeur et Saint Michel. La Sainte Vierge lui dit par deux fois : ” Mon enfant, je désire que tu dises à tous les prêtres qu’ils fassent connaître à Mon peuple ma présence ici “. Je ferai ici ce que je n’ai jamais fait dans le monde entier. ». Je désire que tu ornes mon sanctuaire de fleurs de lys. La Sainte Vierge dit aussi qu’il fallait prier pour le futur roi. Et encore:

” Ici même, un grande nombre de fois le Saint Sacrifice de la Messe a été célébré par des Saints aux yeux de Mon Divin Fils.”

Tilly-sur-Seulles, petit village du Calvados, aurait été le théâtre de plusieurs apparitions mariales, entre 1896 et 1903. Aujourd’hui, des pèlerins viennent toujours se recueillir et prier à la chapelle du Très-Saint-Rosaire.

Marie Martel aurait eu plus de 300 visions et aurait reçu des messages, dont les Mystères du Rosaire, et des prophéties.

Actuellement, une “Fraternité Missionnaire Notre Dame du Très Saint Rosaire” assure une célébration selon le Missel Romain de 1962, chaque dimanche, à 11h00, par un père Jean-Pierre, fondateur et supérieur général de cette fraternité. Cette Fraternité Missionnaire Notre Dame du Très Saint Rosaire est indépendante de Rome et de l’évêque diocésain. Ses prêtres sont d’anciens prêtres catholiques gallicans.

Face aux confusions, l’évêque fait ce rappel