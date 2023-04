Démission de Mgr Luc Ravel

Communiqué de Mgr Ravel :

La paix étant le bien suprême, alors que nous sommes entrés dans ce magnifique temps de Pâques, j’ai présenté ma démission au Saint Père, pour qui je prie tous les jours.

J’ai toujours agi au plus près du Droit et de ma conscience, en ayant beaucoup consulté à chaque décision, pour prendre des mesures difficiles, mais qu’on m’aurait reproché ultérieurement de ne pas avoir prises, au vu des éléments en ma possession. Les implications pénales d’un certain nombre de dossiers relèvent de l’institution judiciaire.

Pour le reste, le secret pontifical, que nous avons à respecter, relève du Nonce apostolique.

Ce souci de la paix se conjugue dans mon coeur avec la préoccupation de la vérité et de la justice que j’ai toujours cherchées à l’égard des prêtres, des fidèles et en particulier des personnes victimes que je n’oublierai jamais.

Je crois avoir agi pour régler les problèmes dans la volonté de transparence et le respect de la confidentialité.

Que Dieu bénisse ce beau diocèse d’Alsace !

+ Luc RAVEL, Archevêque de Strasbourg

Communiqué de presse de la CEF

La Conférence des évêques de France (CEF) a appris, ce jeudi 20 avril 2023, la décision de Monseigneur Luc Ravel, archevêque de Strasbourg, de remettre sa démission au Saint–Père.

Dans cette période éprouvante pour l’ensemble des catholiques d’Alsace, la CEF tient à assurer Monseigneur Ravel, les prêtres et l’ensemble des fidèles de l’archidiocèse de Strasbourg, de sa prière

et de son soutien fraternel.