Création d’un observatoire des apparitions et des phénomènes mystiques

Comment Marie, Mère de l’Église, pourrait-elle porter atteinte à son intégrité ou semer la peur et l’opposition, elle qui est Mère de la Miséricorde et Reine de la Paix?

«De même, il est important de fournir un soutien en matière de formation, car le traitement de certains cas nécessite une préparation adéquate».

«Il s’agira pour l’observatoire d’opérer de manière efficace et capillaire, d’activer des commissions nationales et internationales chargées d’évaluer et d’étudier les apparitions et les phénomènes mystiques signalés dans diverses régions du monde, de promouvoir des activités de recyclage et de formation sur ce type d’événements et sur leurs multiples significations spirituelles et culturelles».