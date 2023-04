Le retour des processions des Rogations dans le diocèse de Belfort Montbéliard

Dans un soucis de faire revivre des célébrations autres que les offices habituels, l’équipe pour la mission en Monde Rural, l’évêque Mgr Jachiet et les paroissiens vous invitent à une démarche de prière pour notre Maison Commune, dans l’esprit de l’encyclique « Laudato si ».

Les Rogations sont une prière très ancienne qui a accompagné dans nos régions, pendant des siècles, l’évangélisation du monde rural. Du latin « rogare » qui signifie demander, les Rogations sont des prières d’intercession s’exprimant au cours de processions à travers la campagne, généralement lors des trois jours qui précèdent l’Ascension. On y demande à Dieu de bénir et faire fructifier les travaux des champs. C’est traditionnellement la prière que font monter les chrétiens vers le Seigneur pour qu’il bénisse notre travail dans les champs et dans les jardins.

Au sein du diocèse, les Rogations sont aussi appelées : Prières pour notre Maison Commune, en référence à l’Encyclique de 2015 du pape François « Laudato si » ou « Loué sois-tu Sœur Mère la Terre ».

Programme :