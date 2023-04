Terres de Mission (n°310) : Charles Maurras et sa lente conversion

Terres de Mission reçoit Thomas Belleil, jeune missionnaire laïc, pour son dernier livre : “Prêts, feu, aimez !”. Puis, l’abbé Michel Viot, du diocèse de Paris, évoque le sujet de l’euthanasie et le fait qu’il n’y a pas de place dans l’Eglise pour une quelconque complicité avec cet acte, quoi qu’en pensent certains théologiens relativistes ! Enfin, Christian Franchet d’Esperey présente la correspondance entre Charles Maurras et les carmélites de Lisieux qui vient d’être éditée et dont il a rédigé l’avant-propos.